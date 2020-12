Người Mỹ đầu tiên được tiêm phòng Covid-19

Những người Mỹ đầu tiên đã được tiêm vaccine phòng Covid-19 vào sáng 14/12 (giờ địa phương), mở đầu cho chiến dịch tiêm phòng lớn chưa từng có.

Chỉ ít phút sau 9h ngày 14/12 (giờ New York), những người Mỹ đầu tiên đã được tiêm vaccine ở bệnh viện Long Island Jewish Medical Center, thuộc quận Queens của thành phố New York.

“Tôi tin đây là thứ vũ khí sẽ chấm dứt cuộc chiến”, Thống đốc bang New York Andrew Cuomo phát biểu với báo chí sáng ngày 14/12, ngay trước khi Sandra Lindsey, một y tá làm việc ở khu chăm sóc đặc biệt của bệnh viện, được tiêm vaccine, theo New York Times.

Bà Lindsay được tiêm mũi vaccine đầu (tổng cộng sẽ là hai mũi) ngay trong buổi trao đổi trực tiếp của Thống đốc Cuomo.

“Tôi hy vọng việc này sẽ đánh dấu sự khởi đầu của việc chấm dứt giai đoạn rất đau đớn trong lịch sử đất nước chúng ta”, bà nói sau khi được tiêm, và cho biết đang cảm thấy “hy vọng” và “nhẹ người”, theo Politico.

Bang New York đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi Covid-19, với hơn 35.000 ca tử vong, kinh tế thiệt hại nghiêm trọng. Ông Cuomo cũng cho biết bang New York đã chấp thuận về độ an toàn và hiệu quả của vaccine một cách độc lập so với liên bang.

Y tá ở New York là người đầu tiên được tiêm vaccine Covid-19 ngoài thử nghiệm. Ảnh: AP.

Ngày 13/12, xe tải và máy bay chở hàng đem theo những lô đầu tiên của đợt 2,9 triệu liều vaccine đã bắt đầu phân phối vaccine tới khắp nước Mỹ. Các bệnh viện của cả 50 bang gấp rút lập ra địa điểm tiêm phòng, còn các nhân viên nhận vaccine thì sốt ruột theo dõi quá trình vận chuyển từng giờ.

Nhưng quá trình triển khai vaccine ở Mỹ mang tính phi tập trung hơn các nước khác cũng đang chạy đua với thời gian để phân phối.

Theo tướng Gustave Perna, người đứng đầu nỗ lực liên bang nhằm phát triển vaccine, sẽ có 145 điểm được nhận vaccine vào ngày 14/12, 425 điểm nhận vaccine ngày 15/12, và 66 điểm vào ngày sau đó.

Các dược sĩ đang kéo một hộp chứa vaccine phòng Covid-19 của Pfizer và BioNTech tới một tủ đông, tại Bệnh viện Rhode Island ở bang Rhode Island ngày 14/12. Ảnh: AP.

Đa số các liều đầu tiên sẽ được dành cho nhân viên y tế vốn chịu rủi ro cao nhất. Trong nhiều trường hợp, các lô hàng vaccine đầu tiên khá hạn chế và không thể đủ cho toàn bộ bác sĩ, y tá, nhân viên an ninh, lễ tân và những người khác đang tiếp xúc với virus mỗi ngày.

Vì vaccine có thể gây tác dụng phụ như nổi mẩn hay sốt, các bệnh viện cho biết sẽ tiêm phòng lần lượt từng nhóm nhân viên một.

Người cao tuổi ở các viện dưỡng lão, vốn có tỷ lệ tử vong vì Covid-19 cao hơn cả, cũng sẽ được ưu tiên, và dự kiến được tiêm phòng vào tuần sau.

Dù vậy, phần lớn người Mỹ còn lại sẽ không được tiêm vaccine cho tới mùa xuân năm sau, hoặc muộn hơn, theo New York Times.