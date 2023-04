Người mua vàng miếng từ ngày vía Thần Tài vẫn đang lỗ cả triệu đồng

Giá vàng miếng SJC vẫn loanh quanh vùng 66,5 triệu đồng/lượng (mua) và 67 triệu/lượng (bán) khiến những người mua vàng từ ngày vía Thần Tài đến nay vẫn đang thua lỗ cả triệu đồng.

Giá vàng miếng trong nước vẫn lình xình vùng 67 triệu đồng/lượng, khiến người mua từ ngày vía Thần Tài đến nay vẫn đang thua lỗ. Ảnh: Chí Hùng.

Sau chuỗi phiên giảm liên tiếp cuối tuần trước, thị trường vàng trong nước phiên giao dịch đầu tuần hôm nay (17/4) đã ghi nhận xu hướng phục hồi trở lại.

Trong đó, giá vàng miếng SJC do Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết sáng nay mở cửa ở mức 66,35-66,95 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 50.000 đồng so với cuối tuần trước, nhưng đến đầu giờ chiều, giá đã phục hồi lên mức 66,5-67,1 triệu/lượng, tương đương mức tăng 500.000 đồng chiều mua và 100.000 đồng chiều bán so với cuối tuần trước.

Diễn biến tương tự cũng ghi nhận với giá vàng miếng tại Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), với giá mở cửa phiên đầu tuần hôm nay ở 66,45 - 67 triệu/lượng, đi ngang so với cuối phiên tuần trước, nhưng cũng tăng lên mức 66,7-67,1 triệu/lượng vào đầu giờ chiều, tương đương mức tăng 250.000 đồng giá mua và 100.000 đồng giá bán.

Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI sáng nay giảm giá giao dịch vàng miếng 100.000 đồng/lượng so với cuối tuần trước, đến đầu giờ chiều nay lại giảm tiếp 50.000 đồng, hiện chấp nhận mua vào ở mức 66,3 triệu/lượng và bán ra ở 66,9 triệu đồng.

Trong khi đó, vùng trên 67 triệu đồng/lượng đang là giá bán phổ biến của các doanh nghiệp vàng trong nước áp dụng với mặt hàng vàng miếng hôm nay. Trong đó, Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở 66,37 - 66,98 triệu/lượng; Tập đoàn Phú Quý niêm yết ở 66,5 - 67,1 triệu/lượng; VietAGold cũng giao dịch với giá 66,5 - 67,1 triệu/lượng, trong khi chuỗi vàng Mi Hồng tại TP.HCM đưa ra mức 66,45 - 66,95 triệu/lượng với mặt hàng vàng miếng…

Đáng chú ý, với việc các doanh nghiệp trong nước vẫn niêm yết giá mua vào vàng miếng quanh mức 66,5 triệu/lượng và bán ra quanh 67 triệu/lượng, những người mua vàng từ ngày vía Thần Tài đầu năm (10 tháng Giêng Âm lịch - 31/1 Dương lịch) đến nay vẫn đang thua lỗ cả triệu đồng.

Cụ thể, trong phiên 31/1, giá vàng miếng SJC vẫn được các doanh nghiệp bán ra quanh mức 67,6-67,8 triệu/lượng. Như vậy, những nhà đầu tư mua vàng từ đó đến nay đang chịu khoản lỗ xấp xỉ 1,1-1,3 triệu đồng/lượng.

Với vàng nhẫn 24K 99,99%, sau khi tăng vượt mốc 57 triệu đồng/lượng vào giữa tuần trước, đến cuối tuần đã hạ nhiệt về dưới vùng giá này. Trong phiên hôm nay, giá mặt hàng này tiếp tục có xu hướng đi ngang so với cuối tuần trước.

Cụ thể, giá vàng nhẫn SJC loại 99,99% hiện phổ biến giao dịch ở mức 55,6 - 56,6 triệu/lượng (mua vào - bán ra), tăng 50.000 đồng so với cuối tuần vừa qua.

Nếu tính trong một tuần qua, giá mặt hàng vàng này đã ghi nhận mức tăng 200.000 đồng/lượng.

Nhờ đà tăng mạnh ghi nhận gần đây, hiện những nhà đầu tư mua vàng nhẫn trong nước từ ngày vía Thần Tài đến nay đã có lãi nhẹ 50.000-100.000 đồng/lượng.

Hiện tại, PNJ cũng đang chấp nhận mua vào vàng nhẫn ở mức 55,6 triệu/lượng và bán ra ở 56,8 triệu đồng, giảm 200.000 đồng so với kết phiên cuối tuần trước và bằng mức giá giao dịch giữa tuần trước.

Tập đoàn Phú Quý cũng đưa ra mức 55,7 - 56,65 triệu/lượng cho mặt hàng nhẫn tròn trơn 24K 99,99, giảm 50.000 đồng cả hai chiều. Trong khi giá vàng Rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu phổ biến ở 55,73 - 56,73 triệu/lượng, giảm 80.000 đồng/lượng…