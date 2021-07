Người mua trái cây mắc Covid-19 tiếp xúc nhiều chủ vựa ở miền Tây

Trước khi được phát hiện nhiễm SARS-CoV-2, người đàn ông ở Châu Đốc đã đi mua trái cây ở TP Cần Thơ, Hậu Giang và Sóc Trăng.

Sáng 6/7, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng, truy vết được 16 F1 liên quan chủ xe mua trái cây ở Châu Đốc (An Giang) dương tính với SARS-CoV-2. Qua test nhanh, 16 người này đều cho kết quả âm tính với nCoV.

Nói với Zing, ông Lê Vũ Đức, Bí thư Huyện ủy kiêm Chủ tịch UBND huyện Kế Sách, cho biết Ban Chỉ đạo huyện đã gửi mẫu của 16 F1 cho Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) tỉnh Sóc Trăng xét nghiệm bằng phương pháp rRT-PCR nhưng chưa có kết quả.

“Các F1 đã được cách ly tập trung và cơ quan chức năng truy vết được 97 F2. Chúng tôi tiếp tục truy vết các trường hợp F2. Các vựa trái cây mà bệnh nhân ở An Giang tiếp xúc nằm dọc theo tuyến đường Nam Sông Hậu thuộc thị trấn An Lạc Thôn, xã An Lạc Tây và Nhơn Mỹ. Bệnh nhân này trước đây thường đến Sóc Trăng mua trái cây, lần gần nhất là ngày 1/7”, ông Đức chia sẻ.

Huyện Kế Sách của tỉnh Sóc Trăng có nhiều vựa trái cây lớn ven đường Nam Sông Hậu. Ảnh: Việt Tường.

Theo Giám đốc Sở Y tế tỉnh An Giang Từ Quốc Tuấn, chủ xe thu mua trái cây trên là một trong 9 người có kết quả xét nghiệm dương tính với nCoV trong ngày 5/7 tại TP Châu Đốc. Ngành y tế An Giang chưa xác định được nguồn lây đối với chuỗi ca bệnh này.

Thông tin dịch tễ xác định chủ xe mua trái cây là anh L.H.Đ. (31 tuổi, ở khóm Châu Long 7, phường Châu Phú B, TP Châu Đốc, An Giang). Bệnh nhân thường xuyên cùng anh L.N.S. (32 tuổi) và N.T.K. (26 tuổi) đi thu mua trái cây theo tuyến đường Cần Thơ - Hậu Giang - Sóc Trăng và trở về Tịnh Biên để giao hàng đi Campuchia.

Chiều 4/7, Bệnh viện Nhật Tân ở Châu Đốc báo tin anh S. test nhanh có kết quả dương tính nCoV. Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 TP Châu Đốc truy vết được 31 trường hợp có tiếp xúc gần. Qua test nhanh, ngành y tế phát hiện anh Đ. dương tính với SARS-CoV-2.

Trước khi có kết quả xét nghiệm, anh Đ. đã đến quán cơm bò ở quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ nhưng chưa xác định địa chỉ. Ngoài ra, anh này nhận trái cây của vựa anh T. gần cầu Cần Thơ (có tài xế giao), nhận trái cây tại cây xăng Diệu Hiền 3 ở quận Ô Môn, nhận hàng của anh T. tại Lộ Tẻ - Bằng Lăng và tại cây xăng gần khu công nghiệp Thốt Nốt.

Tại Hậu Giang, anh Đ. đến 3 vựa trái cây chỉ chị L., dì tư L. và dì S. bán cóc. Các vựa trái cây dọc theo đường Nam Sông Hậu ở Sóc Trăng là của anh B., chị X., chị D., anh L. và một phụ nữ không rõ tên.

Khi về đến TP Long Xuyên, anh Đ. khai bạo y tế tại chốt kiểm soát Covid-19. Tại Tịnh Biên, chủ xe thu mua trái cây giao hàng đi Campuchia tại cửa khẩu Tịnh Biên. Việc chuyển trái cây sang xe tải nhỏ từng chuyến do 2 tài xế thực hiện, có mang khẩu trang, không mặc trang phục bảo hộ. Sau đó, họ về TP Châu Đốc khoảng 20h mỗi ngày.

Đối với anh S., ngày 3/7 gia đình này có đám giỗ có 12 trường hợp tham dự (11 người ở phường Châu Phú A, 1 người ở xã Xuân Tô, thị trấn Tịnh Biên).

Ngày 4/7, S. đến Bệnh viện Nhật Tân có tiếp xúc 3 nhân viên bệnh viện và 2 khách đến khám bệnh.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh An Giang, địa phương này đang điều trị 64 ca mắc Covid-19 trong ngày 5/7. Trong đó, huyện An Phú 14 người, Tịnh Biên 21, Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh An Giang (tại Châu Đốc) 3 người, huyện Châu Thành 13, Tri Tôn 3, Trung tâm Y tế Châu Đốc 9 và Trung tâm Y tế huyện Châu Phú 1 người.