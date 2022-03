'Người mua thực phẩm đề cao tiêu chí nguồn gốc, an toàn, độ tươi ngon'

Để bảo vệ sức khỏe, người tiêu dùng ngày càng ưa chuộng các loại thực phẩm tươi sống được nuôi trồng theo hướng hữu cơ, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và đảm bảo dinh dưỡng.

Trong hơn hai năm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, cuộc sống của người Việt đã có nhiều thay đổi từ thói quen sinh hoạt, cách tiêu tiền cho đến nhu cầu mua sắm. Đối với các mặt hàng thiết yếu như thực phẩm, người dùng ngày càng đề cao các tiêu chí sạch, vệ sinh an toàn, đạt chứng nhận tiêu chuẩn quốc tế.

Người dùng không tiếc tiền mua thực phẩm chất lượng

Theo ông Võ Thành Lộc - Đồng sáng lập, Giám đốc Marketing chuỗi cửa hàng Farmers’ Market, nỗi lo thường trực của người dùng là mua phải thực phẩm không an toàn, gây hại cho sức khỏe. Đơn cử với mặt hàng rau củ quả, nhiều nơi vì lợi ích kinh tế vẫn sử dụng dư lượng thuốc trừ sâu và thuốc bảo vệ thực vật, tiềm ẩn nguy cơ gây ngộ độc cho người dùng.

“Người tiêu dùng hiện nay dần không còn lo ngại giá thành cao mà ưu tiên chọn mua nguồn thực phẩm tươi sống an toàn, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Tại Farmers’ Market, các loại rau hữu cơ được ưa chuộng hơn cả vì nhập từ các nông trại Đà Lạt, Măng Đen, Long An… có giấy chứng nhận hữu cơ USDA của Bộ Nông nghiệp Mỹ. So với rau củ trái cây bày bán trôi nổi ngoài thị trường, sản phẩm đạt tiêu chuẩn VietGAP, Global GAP giúp người tiêu dùng an tâm, tin tưởng hơn”, ông Lộc chia sẻ.

Farmers’ Market đảm bảo tiêu chí sạch, an toàn bằng quy trình sản xuất nghiêm ngặt.

Tiêu chí sạch - an toàn cũng được áp dụng với các mặt hàng thịt, cá tươi sống. Tại hệ thống G Kitchen chuyên các sản phẩm chế biến từ thịt heo, thủy hải sản, gia cầm chất lượng cao, tỷ lệ tăng trưởng doanh thu năm 2021 tăng gấp 8 lần so với năm 2020, phần nào phản ánh mối quan tâm của người dùng về thực phẩm sạch.

Ông Lê Anh Tuấn - Trưởng phòng cấp cao vận hành bán lẻ G Kitchen - phân tích: “Chúng tôi cung cấp ra thị trường thịt heo mát với quy trình chăn nuôi giết mổ khép kín ở nhiệt độ mát, chuồng trại có điều kiện vi sinh tốt. Miếng thịt heo khi bán ra thị trường còn có mã QR, giúp người tiêu dùng dễ dàng truy xuất nguồn gốc, đảm bảo tính an toàn, vệ sinh cùng hàm lượng dinh dưỡng cao”.

Còn theo đánh giá của ông Vũ Thế Tiến - Phó tổng giám đốc Homefarm, người tiêu dùng ngày càng kỹ tính trong việc mua sắm thực phẩm nói chung và sản phẩm tươi sống nói riêng. “Tiêu chí được nhiều khách hàng đặt lên hàng đầu là nguồn gốc, sự an toàn và độ tươi ngon. Dịch bệnh đã thay đổi thói quen cũng như hành vi khách hàng, đặc biệt là thói quen ăn uống. Mọi người không còn cảm thấy an toàn và thoải mái với việc ăn uống bên ngoài, thay vào đó là ưu tiên những bữa cơm gia đình, vừa ấm cúng, an toàn, vừa kinh tế hơn”, ông cho hay.

Thịt bò mát tại Homefarm được bảo quản ở nhiệt độ 0-4 độ C ngay sau khi giết mổ tới quá trình bày bán.

Đi chợ online là xu thế

Dịch Covid-19 gây ảnh hưởng không nhỏ đến các hoạt động sản xuất kinh doanh, song cũng trở thành động lực để doanh nghiệp thúc đẩy kinh tế số, phát triển dịch vụ bán hàng trực tuyến, tiếp cận đông đảo người dùng.

Theo thống kê của Farmers’ Market, hiện số lượng đơn hàng online của toàn hệ thống tăng hơn 40% so với thời điểm trước dịch, tỷ lệ tiêu thụ các sản phẩm hữu cơ tăng 15% so với năm ngoái. Trên nền tảng đi chợ hộ GrabMart, mỗi ngày hệ thống này phục vụ 1.200-2.000 đơn.

Dịch vụ đi chợ online ngày càng phổ biến với người tiêu dùng.

Còn theo báo cáo kết quả kinh doanh của Homefarm, tỷ lệ mua hàng online chiếm khoảng 20% trên tổng doanh số. Nhận thấy tiềm năng tăng trưởng trong tương lai, nhà bán này cho biết sẽ tiếp tục đẩy mạnh các nền tảng bán hàng trực tuyến.

Ông Tiến chia sẻ: “Mua thực phẩm online hay trên các ứng dụng cá nhân sẽ là xu hướng tăng trưởng nhanh thời gian tới. Homefarm sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc bán hàng đa kênh, đặc biệt là qua ứng dụng GrabMart để không chỉ tiếp cận khách hàng qua kênh truyền thống, mà còn trên nhiều nền tảng khác nữa. Chúng tôi đánh giá đây là đối tác uy tín, có tăng trưởng tốt trong thời gian qua”.

Đồng quan điểm, ông Tuấn - đại diện G Kitchen - đánh giá việc sử dụng app đi chợ hộ mang đến sự thuận tiện cho người dùng, đặc biệt là giới nhân viên văn phòng đã quen ứng dụng công nghệ vào đời sống.

“Ngoài hạn chế lây nhiễm dịch bệnh, một số nền tảng đi chợ hộ còn thu hút khách hàng bằng cách triển khai nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn như giảm giá thực phẩm hàng tuần theo chủ đề, mời KOL livestream trải nghiệm sản phẩm, giúp người dùng luôn có đơn hàng với chi phí tiết kiệm mà vẫn đảm bảo chất lượng. Cả nhà bán và người dùng đều được hưởng lợi từ cách làm này”, ông Tuấn kết luận.