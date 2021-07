Người mua nhà thời dịch tìm kiếm điều gì?

Khi nhà ở trở thành nơi “tất cả trong một” trong thời kỳ giãn cách, người mua nhà mong muốn tìm kiếm những căn hộ đa nhiệm với tiện ích đầy đủ, đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng tại gia.

Mỗi dịp hè hay lễ, Tết, gia đình chị Trần Lan Phương (Mỹ Đình, Hà Nội) có thói quen "cùng rời thủ đô", xách vali lên đường đến các resort nghỉ dưỡng tại những thành phố du lịch nổi tiếng giữa không gian xanh và những bể bơi ngoài trời rộng lớn.

Tuy nhiên, kể từ sau khi dịch Covid-19 bùng phát từ năm ngoái, thói quen ấy của gia đình chị Phương không dễ thực hiện nữa. Bán kính di chuyển của gia đình rút ngắn trong khoảng một giờ đồng hồ lái xe, trong khi đó nhiều villa tách biệt ở Ba Vì, Sóc Sơn, Hưng Yên phải đặt trước nhiều ngày mới có chỗ trống cuối tuần.

Resort tại gia - lựa chọn vẹn đôi đường

Tưởng chừng khó có thể thỏa niềm yêu thích hòa mình giữa thiên nhiên, chị Phương tìm thấy phương án vẹn đôi đường. Khi tới thăm nhà bạn tại đại đô thị Vinhomes Smart City (Nam Từ Liêm, Hà Nội), chị bất ngờ và hứng thú với cuộc sống nghỉ dưỡng tại gia của gia đình bạn ngay tại thủ đô.

Đại đô thị Vinhomes Smart City thuyết phục khách hàng bởi hệ thống tiện ích “tất cả trong một”.

Điều thuyết phục chị tại đây là không gian sống sang trọng trong nội khu với hệ thống 25 tiện ích phong cách resort, đặc biệt là hồ bơi ngoài trời lên tới 1.000 m2. Theo chị Phương, đây là tiện ích khó tìm thấy ở các khu đô thị nội đô bởi diện tích bể bơi lớn cùng nhiều tiện nghi hiện đại khác.

Ngay cạnh khu vực hồ bơi là hệ thống 9 sân thể thao với đa dạng lựa chọn như bóng chuyền, bóng rổ, tennis, cầu lông, gym…. Tất cả khiến khu đô thị mang tiện ích của những resort 5 sao tại các thành phố du lịch.

Khi phân khu The Miami vừa ra mắt, chị Phương nhanh chóng “xuống tiền” để sở hữu một căn hộ tại đây. "Cả gia đình quyết định đây sẽ là tổ ấm mới, nơi chúng tôi có thể nghỉ dưỡng tại gia mỗi ngày", chị Phương nói.

Thỏi nam châm thu hút khách hàng

Giới phân tích đầu tư nhận định The Miami là địa chỉ có tiềm năng sinh lời bởi nhu cầu du lịch tại chỗ (staycation) của khách hàng Hà Nội đang rất lớn. Dịch bệnh đã thay đổi nhu cầu và thói quen du lịch, kéo theo đó là phong cách sống của nhiều người.

Không gian tiện nghi như resort tại The Miami càng thu hút nhà đầu tư khi kết hợp với hệ sinh thái đậm chất xanh của Vinhomes Smart City. Mỗi địa chỉ là một không gian thư giãn riêng, mang tới cuộc sống trong lành và tràn đầy năng lượng cho cư dân.

Trong đó, công viên trung tâm có hồ lớn 4,8 ha, công viên thể thao được trang bị hệ thống máy tập hơn 1.000 chức năng. Nối tiếp là công viên Nhật Bản Zen Park với vườn tùng, hồ cá chép, tháp đèn lồng mang đặc trưng thiết kế của xứ sở phù tang.

Ngoài không gian nghỉ dưỡng, điều tạo nên nét hấp dẫn khác cho The Miami là vị trí đắc địa. Ngay cạnh The Miami là cầu vượt Ánh Sáng giúp cư dân dễ dàng di chuyển đến những đại tiện ích trong dự án. Về khả năng kết nối với khu vực ngoại vi, The Miami kế cận đường Lê Trọng Tấn, một trong những tuyến đường huyết mạch của Hà Nội.

Không gian sống resort phong cách Mỹ tại The Miami (Vinhomes Smart City) nhận được chú ý của thị trường bất động sản phía tây Hà Nội.

Ngoài ra, dự án nằm giữa 3 tuyến metro số 5-6-7 sắp được Hà Nội triển khai. Với 3 tuyến metro kéo dài, cư dân dễ dàng di chuyển đến mọi hướng của Hà Nội như đi Hồ Tây, Ba Đình, Đống Đa với tuyến metro số 5 hoặc theo tuyến số 6 tới sân bay Nội Bài, khu vực Hà Đông, Ngọc Hồi. Tuyến số 7 dành cho những ai muốn từ Vinhomes Smart City đi Mê Linh, Nhổn, Hà Đông... Các tuyến VinBus với tần suất 15-20 phút/chuyến để di chuyển trong nội khu cũng khiến hạ tầng giao thông của The Miami thuận tiện hơn.

Là cư dân thuộc đại đô thị "tất cả trong một" Vinhomes Smart City, chủ sở hữu các căn hộ tại phân khu The Miami cũng được hưởng toàn bộ hệ sinh thái nổi tiếng của Vingroup từ hệ thống quản lý thương hiệu Vinhomes, y tế Vinmec, học tập Vinschool, đến khu mua sắm - vui chơi giải trí Vincom.