Người môi giới mua bán dâm giá 7 triệu đồng mỗi lượt bị bắt

Sau khi bị cảnh sát phát hiện môi giới mua bán dâm, Hùng bỏ trốn đi Vĩnh Phúc, Bắc Ninh làm công nhân. Anh ta đổi tên, cắt đứt liên lạc với người thân để tránh bị phát hiện.

Ngày 11/1, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội, đang tạm giam bị can Nguyễn Đăng Hùng (26 tuổi, quê tỉnh Vĩnh Phúc) về tội Môi giới mại dâm.

Theo cơ quan chức năng, ngày 9/7/2021, cảnh sát kiểm tra hành chính một nhà nghỉ ở phố Nhân Hòa, phường Nhân Chính, bắt quả tang 2 đôi nam nữ đang mua bán dâm.

Nguyễn Đăng Hùng. Ảnh: ANTĐ.

Tại trụ sở công an, những người liên quan khai được môi giới mua bán dâm giá 7 triệu đồng/người/lượt, thông qua một nhóm trên mạng xã hội.

Sau khi điều tra, cảnh sát xác định Phan Văn Đức, Dương Thị Thủy, Trần Bá Anh Tuấn và Nguyễn Đăng Hùng là những người điều hành đường dây môi giới trên.

Trong quá trình cảnh sát làm rõ, Hùng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Ngày 30/9/2021, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Xuân khởi tố bị can đối với Nguyễn Đăng Hùng về tội Môi giới mại dâm, đồng thời ra quyết định truy nã bị can.

Ngày 17/12/2021, lực lượng cảnh sát hình sự bắt giữ được Hùng khi anh ta đang lẩn trốn tại khu công nghiệp Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Làm việc với công an, Hùng khai nhận đã lẩn trốn ở nhiều địa điểm như Vĩnh Phúc, Bắc Ninh để tránh sự truy bắt của lực lượng chức năng.

Khoảng thời gian bị truy nã, bị can làm công nhân nhưng liên tục chuyển công ty, chỗ ở, đồng thời cắt đứt liên lạc với người thân và sử dụng tên giả.