Người miền Trung gia cố nhà cửa trước khi bão số 5 đổ bộ

Do ảnh hưởng bão Conson - bão số 5, sáng 10/9, các tỉnh miền Trung đã bắt đầu có mưa vừa đến to. Nhằm giảm thiểu nguy cơ thiệt hại, người dân Đà Nẵng đã đi mua can nhựa về đổ nước vào trong chặn lên các mái tôn để khỏi bị tốc mái.