Người mẹ tường trình lý do khai tử con trai 3 tuổi

Ngày 24/5, UBND phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, cho biết bà T.T.N.P. (sinh năm 1990, người khai tử con trai 3 tuổi) đã có bản tường trình về vụ việc.

Theo đó, bà P. cho rằng ngày 12/5, ông Nguyễn Thế Dũng (cha của cháu bé) đã đến nhà quậy phá. Tình trạng này xảy ra nhiều lần, có lúc ông Dũng dùng xà beng cạy cửa kính, lúc thì tắt điện, đập phá chậu dù đã ly hôn.

Bé trai tạm thời được giao cho cha chăm sóc.

Vẫn theo người phụ nữ này, tòa xử cho bà P. được nuôi con nhưng lâu lâu ông Dũng lại đón con về Kon Tum. Ngoài ra, ông Dũng cũng lợi dụng việc nhà đông người để tạo áp lực đối với vợ cũ, kể lể tiền bỉm sữa, đòi đất, đòi nhà dù đây là tài sản tiền hôn nhân.

Trong bản tường trình, bà P. cũng khai thêm một lý do bất ngờ là ngày 11/5, bà gửi con cho một gia đình có lý lịch tốt. Khi học hết cấp 1, bé trai sẽ đến TP Buôn Ma Thuột học.

"Tôi chỉ nghĩ làm giấy khai tử vì lý lịch gia đình nhà tôi có người có tiền án, tiền sự. Tôi nghĩ rằng như vậy là tốt cho con nhưng không hiểu rõ về pháp luật, không hỏi cán bộ tư pháp phường Tân An để tham mưu", bà P. nêu lý do thứ 2 và thừa nhận sai phạm.

Ngày 11/5, bà P. đến UBND phường Tân An làm thủ tục khai tử cho con trai. Bà P. khai con mất tại nhà lúc 18h30 ngày 4/5 do bệnh viêm phổi. Thực tế, bé trai này còn sống nhưng UBND phường Tân An vẫn cấp giấy khai tử.

Chiều 23/5, sau khi hàng chục người nhà của ông Dũng tới gây áp lực, chính quyền mới cùng gia đình đi Đắk Nông đưa cháu bé về. Tối cùng ngày, tại trụ sở Công an phường Tân An, 2 bên đã thỏa thuận giao cháu bé cho ông Dũng chăm sóc tạm thời.