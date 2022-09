Người mẹ đạp gãy xương đùi con trai: 'Tôi sai rồi'

"Sau khi sự việc xảy ra, tôi rất bối rối nên mới nói dối là cháu bị ngã. Khi đưa con đi chữa trị, tôi ân hận rất nhiều", người phụ nữ đạp gãy xương đùi con trai nói.

Chiều 23/9, lãnh đạo Công an huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang, cho biết đơn vị đang điều tra, xác minh vụ một bé trai bị mẹ đạp gãy xương đùi xảy ra tại xã Quý Sơn. Cơ quan công an đã mời những người liên quan đến làm việc, trong đó có mẹ của bé trai. Về tình trạng sức khỏe của cháu bé, lãnh đạo công an huyện cho biết nạn nhân đã bình phục, có thể đi học bình thường.

Ảnh chụp X-quang xương chân cháu bé. Ảnh: Gia đình cung cấp.

Chia sẻ với Zing sau cuộc làm việc với cảnh sát, chị N. (mẹ bé trai) cho biết rất hối hận về việc xảy ra. Người phụ nữ này thừa nhận vì bực tức trong người mà trong phút nóng nảy đã đạp lên đùi con trai.

"Tôi rất hối hận với hành động của mình. Sau khi sự việc xảy ra, tôi rất bối rối nên mới nói dối là cháu bị ngã. Đưa con đi chữa trị, tôi ân hận rất nhiều. Tôi sai rồi, tôi xin lỗi con, mong con tha thứ. Tôi mà bị xử lý, không biết các con sẽ sống như thế nào", chị N. vừa nói, vừa khóc.

Trước đó, hôm 21/9, anh N. (chú ruột cháu bé) đăng clip ghi cảnh chị N. đạp vào đùi bé trai khiến nạn nhân bị gãy xương đùi

Chú cháu bé cho biết sự việc xảy ra tối 20/6, tại nhà anh trai anh này ở xã Quý Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang.

Theo anh N. cũng cho biết sự việc bắt nguồn từ việc cháu bé cầm chìa khóa của mẹ để chơi. Sau khi tìm không thấy, người phụ nữ bực tức, dùng chân đạp liên tục vào đùi con trai. Sự việc được camera an ninh ghi lại.

Chú của bé trai cho biết ban đầu không định báo công an vì nghĩ là chuyện trong nhà. Sau một thời gian, anh N. quyết định đăng bài viết cùng video lên mạng xã hội.