Người mẹ bị chỉ trích vì cấp đông thức ăn trong 5 tuần cho con

Bà mẹ làm sẵn bữa trưa trước nhiều tuần cho con trai mang đến lớp. Ảnh: New York Post.

New York Post đưa tin một người phụ nữ tên Elise đăng tải lên mạng cách cô chuẩn bị bữa trưa 5 tuần cho con trong vòng 5 phút. Theo đó, cô thường dùng thịt bò muối, cừu nướng hoặc gà luộc để làm nhân kẹp sandwich.

Sau khi chế biến xong, bánh mì được trữ trong tủ đá và rã đông vào đêm trước cho cậu bé mang đến trường vào sáng hôm sau.

Tuy nhiên, bài viết của Elise lại nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Nhiều người không đồng tình với việc bà mẹ này cho con trai ăn đồ đông lạnh.

“Tôi chưa từng ăn sandwich để lạnh vì nghĩ rằng hương vị nguyên bản của nó sẽ thay đổi. Chưa kể, thực phẩm rã đông vẫn còn tươi ngon chứ?”, một phụ huynh lo lắng.

Số khác tỏ ra nghi ngờ về độ an toàn của bánh mì kẹp thịt muối giữ trong ngăn đá.

Nhiều bình luận cho rằng sandwich đông đá không tốt cho sức khỏe. Ảnh: New York Post.

Người mẹ khẳng định mình rất cẩn thận trong khi rã đông đồ ăn nên không có chuyện con trai phải ăn đồ lạnh hoặc ỉu. Cụ thể, cô tránh bảo quản thực phẩm chứa nhiều nước như diếp cá và dưa chuột cùng với bánh mì để giữ sandwich mềm và không bị ẩm.

Trên thực tế, Elise không phải là phụ huynh duy nhất chuẩn bị đồ ăn trưa trước nhiều ngày cho con.

Một phụ nữ đồng cảm với người mẹ Australia cho biết cha cô luôn dành tối chủ nhật để làm sẵn bữa trưa cho các con vì công việc hàng ngày của ông quá bận rộn.

Một tài khoản khác chia sẻ: "Khi còn nhỏ, tôi hay dùng sandwich rã đông cho bữa trưa ở trường. Chúng ngon và còn tươi nữa".

Elizabeth Andress, chuyên gia an toàn dinh dưỡng tại Đại học Georgia (Mỹ), nhận xét: “Quan niệm thực phẩm để lâu trong tủ đông không có lợi cho sức khỏe là một sai lầm phổ biến. Cấp đông đồ ăn thực sự không nguy hiểm, chính việc rã đông mới quyết định mức độ an toàn của thực phẩm”.

Theo New York Post, phần lớn chuyên gia y tế cho biết thịt đông lạnh vẫn an toàn để sử dụng trong ít nhất hai tháng. Tuy nhiên, chúng nên được rã đông trong ngăn mát tủ lạnh để tránh tạo điều kiện cho vi khuẩn sinh sôi.

