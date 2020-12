Người mẫu Việt làm gì trong hậu trường tuần lễ thời trang?

Người mẫu Ngọc Quyên tranh thủ ăn trong lúc trang điểm để tránh bị đói. Cô đến từ sáng tập rồi ở lại hậu trường hoàn thành các khâu khác. So với năm trước, chân dài gốc Đà Nẵng cho biết bản thân khá thong thả vì không phải "chạy đi chạy lại" giữa các nhà mốt có show cùng ngày.

Aquafina Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam trở lại cùng chủ đề "The Future Is Now" (tạm dịch: Tương lai là hiện tại) với sự đồng hành cùng nhãn hàng Aquafina - Nước uống tinh khiết hàng đầu Việt Nam. Sự kiện như lời khẳng định về tương lai của ngành thời trang mở ra ngay trước mắt, giúp Việt Nam có cơ hội nâng cao vị thế.

