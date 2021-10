Người mẫu Việt không biết khi nào được diễn lại

"Tôi có thể tóm gọn 4 tháng giãn cách của mình bằng việc ngủ qua ngày. Mọi thứ lấp lửng và không có gì chắc chắn" - Vio Hồ nói.

Đó là câu nói "nửa đùa nửa thật" của người mẫu Vio Hồ khi trao đổi với Zing. Là người mẫu có tiếng ở TP.HCM vì mang vẻ ngoài phi giới tính, anh cho biết mình cũng nhận được lời mời chụp hình hay diễn trường học sau khi thành phố nới lỏng các hoạt động. Tuy nhiên, mọi lịch trình đều không chắc chắn, có thể thay đổi bất ngờ.

Kể từ khi trưởng ban tổ chức chia sẻ với Zing về việc Tuần lễ thời trang Việt Nam do ảnh hưởng của đại dịch 5 tháng trước, sự kiện này hiện vẫn nằm trong danh sách "hoãn vô thời hạn". Cùng với đó, sự vắng bóng của loạt show về thời trang như Vietnam's Next Top Model, The Face… cũng khiến nhiều người mẫu đành phải tạm cất những đôi giày cao gót vào góc nhà, chờ đến ngày được diễn lại.

Trong khi nhà thiết kế tất bật lo việc mở lại cửa hàng, nhiều người mẫu vẫn không nói trước được về kế hoạch của mình. Họ bị động và câu trả lời vẫn là chờ đợi khi sàn diễn đóng băng. Nếu may mắn, cơ hội dành cho họ chỉ là những buổi chụp hình.

"Tôi sợ mình quên nghề"

Hiện tại, việc người mẫu trở lại guồng quay công việc bình thường vẫn chưa chắc chắc do phụ thuộc nhiều yếu tố.

Fashion Voyage #3 là sàn diễn cuối người mẫu Phương Nam được trình diễn trước khi giãn cách. Ảnh: Kiếng Cận.

Khi các thương hiệu vẫn đang giải quyết bài toán tồn kho và đắn đo ra bộ sưu tập mới, người mẫu chỉ có thể chờ đợi, như chia sẻ của nhà thiết kế Lê Thanh Hòa với Zing: "Sự biến động của dịch bệnh là không lường trước nên các kế hoạch cũng bị động theo".

Do đó, trong khoảng thời gian này, người mẫu có việc để đi làm được xem là điều may mắn.

Vì có nhà ở Hà Nội, người mẫu Phương Nam không gặp khó khăn trong việc đi làm lại ngay khi thành phố được nới lỏng. Anh cho biết mình may mắn khi được đi chụp gần kín tuần. Tuy nhiên, anh gặp đôi chút khó khăn khi quay lại công việc.

"Sau vài tháng giãn cách, cơ thể tôi cứng nhắc. Các cơ trên mặt cũng đơ nên tôi chưa thể hiện được hết những cảm xúc mình muốn diễn. Các cách tạo dáng cũng bị kém tự nhiên hơn trước. Sau 3-5 bộ ảnh đầu hơi gượng gạo, tôi nhanh chóng bắt nhịp lại", anh kể.

Vì ít hoạt động trong dịp giãn cách cũng như không kiểm soát lượng calories nạp vào cơ thể, Nam còn bị tăng cân. Do đó, nam người mẫu cho biết đã nhanh chóng vào guồng tập luyện để giảm mỡ, lấy lại vóc dáng. Anh chủ động tập cardio cường độ cao trong một tuần liền để xiết lại cơ thể.

Anh sợ mình quên nghề nên luôn dành ra 10 phút/ngày để tập tạo lại các dáng cơ bản. Ngoài ra, anh cũng tìm dáng pose mới để thực hành thử. Việc này giúp anh làm mới mình trong các shoot hình, bắt kịp với xu thế thời trang hiện nay.

Cũng biết việc giữ dáng rất quan trọng với người mẫu, Ái Nhi - gương mặt trẻ được nhiều nhà thiết kể ở TP.HCM để mắt đến - cho biết cô tập online cùng huấn luyện viên cá nhân trong đợt dịch. Mỗi ngày, huấn luyện viên làm clip về các bài tập để Nhi có thể tập theo tại nhà. Mỗi tuần, cô tập 4 lần - 2 ngày thân trên và 2 ngày thân dưới. Thân trên gồm các bài push up, shoulder press, dumbbell row, seated cable row... Với thân dưới, cô hay tập squat, sumo deadlift, hip thrust, lunges, kick back.

Công việc người mẫu phải hoãn trong mùa dịch, Ái Nhi cho biết thu nhập của cô khi đó bằng 0. Bù lại, cô chăm chỉ tập luyện, trau dồi kiến thức để trở lại. Ảnh: Ái Nhi.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về hình thể và vừa được chọn là đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Hoa Hậu Liên lục địa 2021, Ái Nhi nhận nhiều lời mời chụp bộ sưu tập mới của các nhà thiết kế.

Thực tế, không phải người mẫu nào cũng có việc ngay khi kết thúc thời gian giãn cách. Nhiều người mẫu trẻ như Phương Nam hay Ái Nhi vẫn miệt mài tìm cơ hội khi xã hội bước vào bình thường mới. Tuy nhiên, không ít tên tuổi lại chịu cảnh "có sức nhưng lực bất tòng tâm".

Ngô Ngọc Huệ - người mẫu nổi tiếng khi mang những đôi giày cao 30 cm - phải về quê và bán hàng online để cầm cự qua đợt dịch. Lớp dạy catwalk cho mẫu nhí của Huệ ở TP.HCM cũng đành phải đóng cửa.

Cô cho biết từ khi TP.HCM được nới lỏng, mình cũng nhận được lời mời đi diễn ở trường nhưng không thể góp mặt vì bị kẹt ở quê. Bên cạnh đó, cô cũng chưa được tiêm vaccine nên không biết đến bao giờ mới trở lại TP.HCM.

Tìm cơ hội mới

Đợt giãn cách dài hơn 4 tháng qua được xem như dịp thử thách, cơ hội để đổi mới, tiếp cận xu hướng thế giới đối với ngành thời trang Việt. Khi đại dịch khiến các chương trình truyền thống bị "thất sủng", show được tổ chức trên nền tảng mạng xã hội lần lượt ra đời.

Giữa lúc đại dịch, bà Trang Lê - giám đốc sản xuất của MultiMedia JSC - đã công bố việc ra mắt chương trình series thực tế để tìm kiếm những nhà sáng tạo nội dung về thời trang và làm đẹp.

Người tham gia phải tự nghĩ nội dung, quay rồi đăng tải lên tài khoản của mình. Đây được xem là bước đầu giúp người mẫu thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Người mẫu Ngô Ngọc Huệ (trái) trong lần casting Vietnam's Next Top Model mùa 9 và Vio Hồ (phải) tại buổi casting cho Tuần lễ thời trang Việt Nam. Ảnh: VNTM, VIFW.

Thực tế, không phải ai cũng có khả năng xây dựng tên tuổi trên mạng xã hội như những tiền bối trong nghề… Để gây được sự chú ý, họ cần có đội ngũ phía sau hỗ trợ. So với thế hệ người mẫu trẻ hiện nay, những tên tuổi thành danh trong làng thời trang Việt đã trải qua nhiều chương trình, thậm chí lấn sân sang mảng giải trí, làm quảng cáo.

Các người mẫu gạo cội trải qua những ngày dịch bớt nhàm chán hơn nhờ tầm ảnh hưởng của mình. Minh Tú có thể kêu gọi mọi người mua những món đồ để quyên góp. Mâu Thủy gây ấn tượng với hành trình góp sức chống dịch hay Võ Hoàng Yến tạo không khí vui vẻ qua loạt video hài hước.