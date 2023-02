Người mẫu Trung Quốc kết hôn lần 4 ở tuổi 24

Hàn An Nhiễm có tình trường ồn ào, từng 3 lần ly hôn. Mới đây, cô chia sẻ chuẩn bị tổ chức lễ cưới với bạn trai kém tuổi.

Ngày 28/2, QQ đưa tin người mẫu, hot girl mạng Hàn An Nhiễm thông báo kết hôn với bạn trai Tống Hạo Nhiên. Hôn lễ của hai người diễn ra vào tháng 6. Hàn An Nhiễm cho biết sẽ tổ chức đám cưới nhỏ gọn.

Theo Hàn An Nhiễm, cô và Tống Hạo Nhiên tạm thời chưa đăng ký kết hôn. Năm 2024, cả hai mới chính thức đáp ứng đủ điều kiện pháp lý để trở thành vợ chồng trên luật pháp. Luật Trung Quốc quy định nam giới tròn 22 tuổi mới được đăng ký kết hôn. Hôn phu của Hàn An Nhiễm chưa đủ tuổi.

QQ cho biết Hàn An Nhiễm và Tống Hạo Nhiên hẹn hò từ đầu tháng 12/2022. Sau khoảng 2 tháng, họ đi đến hôn nhân. Hiện, việc Hàn An Nhiễm lấy chồng lần 4 gây chú ý trong dư luận Trung Quốc.

Hàn An Nhiễm và Tống Hạo Nhiên đi đến hôn nhân sau thời gian ngắn hẹn hò. Ảnh: Sina.

Hàn An Nhiễm là người mẫu có đời sống tình ái phức tạp. Cô từng gây bàn tán khi ly hôn 3 lần chỉ trong vài năm. Hàn An Nhiễm trải qua 2 lần kết hôn và ly dị với Tiểu Trư Lý Minh Lâm. Lần đầu, cuộc hôn nhân của An Nhiễm và Lý Minh Lâm kéo dài 8 ngày. Tháng 9/2021, cô kết hôn với hot boy Mã Trạch Hâm sau 20 ngày quen biết. Sau 2 tháng chung sống, họ chia tay.

Hàn An Nhiễm sinh năm 1999, được biết đến sau khi tham gia chương trình thẩm mỹ Biến hình kế. Với danh xưng ngôi sao truyền hình thực tế, Hàn An Nhiễm lấn sân sang showbiz với tư cách người mẫu.