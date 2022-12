Người mẫu trong trang phục cắt xẻ táo bạo

Jodie Turner-Smith gây choáng ngợp trong thiết kế kỳ công của nhà mốt Gucci. Bộ váy xanh giúp người mẫu trẻ nổi bật trên thảm đỏ thời trang. Thời gian gần đây, Jodie nhận được nhiều sự chú ý khi lấn sân điện ảnh. Cô ghi dấu trong nhiều tác phẩm như The Last Ship, Queen & Slim và Without Remorse... Ảnh: British Vogue.