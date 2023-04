Người mẫu Sofia Richie và chồng sắp cưới tình tứ bên bãi biển

People đưa tin người mẫu Sofia Richie và Elliot Grainge ăn mừng trước đám cưới cùng bạn bè, gia đình tại Hotel du Cap-Eden-Roc ở Antibes, Pháp.

Nữ người mẫu diện mẫu váy màu trắng ngà, đính cườm. Thiết kế dáng cổ cao, được trang trí với chi tiết xuyên thấu gây chú ý. Trang phục giúp Sofia Richie thêm phần thanh lịch, nữ tính.

Trong khi đó, Elliot Grainge - chồng sắp cưới của cô - khoác lên mình bộ suit lịch lãm được thiết kế riêng. Cặp sao có nhiều hành động tình cảm khi tạo dáng chụp ảnh bên bãi biển.

Sau khi chụp ảnh, hai người bắt đầu ăn tiệc với gia đình và bạn bè. Họ không tiếc tiền cho kỳ nghỉ tại khách sạn 5 sao nằm bên bờ biển Cap d'Antibes. Sofia Richie và Elliot Grainge dự định kết hôn tại đây.

Trước khi tổ chức bữa tiệc này, cặp sao tận hưởng kỳ nghỉ tại Pháp. Paparazzi ghi lại khoảnh khắc họ vui vẻ cùng người thân và bạn bè.

Sofia Richie đính hôn với Elliot Grainge vào tháng 4/2022. Nguồn tin thân cận với People tiết lộ Elliot có nhà riêng, Sofia đã chuyển đến sống cùng chồng sắp cưới.

Sofia Richie (1998) là con gái út của giọng ca huyền thoại Lionel Richie. Cô theo đuổi sự nghiệp người mẫu và từng có cơ hội hợp tác cho nhiều thương hiệu như Chanel, Dolce & Gabbana.

Elliot Grainge (1993) sáng lập hãng thu âm 10K Projects. Công ty này từng hợp tác với các nghệ sĩ hip hop như Trippie Redd, Tekashi 6ix9ine và Iann Dior.

