Người mẫu ở vị trí vedette: Xinh đẹp, nổi tiếng hay điên loạn?

Mỗi nhà thiết kế sẽ có tiêu chuẩn riêng để chọn người chốt màn show diễn. Thời nay, các yếu tố để trở thành vedette đã không giống như trước.

“Tôi tìm kiếm người mẫu hợp với tinh thần trang phục. Họ có nét thu hút riêng nhưng phải tạo ra sự kết nối cùng các cô gái khác trong đội hình. Yêu cầu này đặc biệt được chú trọng đối với vedette. Theo tôi, vedette hay vị trí nào cũng phải trách nhiệm và diễn với thái độ quyết tâm để tạo nên tổng thể hoàn hảo cho bộ sưu tập”.

Đại diện thương hiệu Roger Figueroa nói về tiêu chí chọn người mẫu cho show diễn trong cuộc phỏng vấn trên My Model Reality.

Christian Michael - một nhà mốt đến từ bang Kansas, Mỹ - chia sẻ rằng: "Quy chuẩn 'chọn mặt gửi vàng' vedette của tôi thay đổi theo thời gian. Bây giờ, tôi yêu thích người mẫu có độ nhạy cảm với xu thế và ngoại hình gai góc một chút. Họ nên hơi 'điên loạn' trong tính cách mới dễ gây được ấn tượng".

Trong khi Natalia Meyer kể vedette thường sẽ là người chủ động hợp tác với cô trước. Tuy nhiên, gương mặt kết màn ở show của Meyer cũng phải đảm bảo nhiều yếu tố, quan trọng nhất vẫn là kỹ năng.

Qua mỗi giai đoạn, tiêu chuẩn lựa chọn sẽ khác nhau.

Thời của những vedette kỳ cựu

Thế giới thời trang muôn hình vạn trạng, mỗi năm phải đến hàng nghìn người mẫu quy tụ về kinh đô thời trang New York, Milan, London và Paris tìm kiếm cơ hội. Bởi vậy nhà thiết kế có vô số lựa chọn cái tên vedette cho show diễn.

Dẫu biết rằng 9 người 10 ý - 9 nhà thiết kế thì đến 10 yêu cầu khác nhau đối với người mẫu (tiêu chuẩn chiều cao, tỉ lệ cơ thể, kinh nghiệm làm mẫu, sức ảnh hưởng trong làm mốt...), song kỹ năng hoàn hảo mới là đòi hỏi cốt yếu nhất.

Đó chính là suy nghĩ chung của các nhà thiết kế quốc tế.

Nhìn vào giới thời trang cuối thế kỷ 20 đầu thế kỷ 21, có không ít vedette (người mẫu diễn chốt màn) hoặc first face (người mở màn) rất nổi tiếng, rất tài năng. Trong đó phải kể đến Big Five Supermodels of the 1990s (Ngũ đại siêu mẫu thập niên 1990) gồm: Naomi Campbell, Cindy Crawford, Christy Turlington, Linda Evangelista và Tatjanja Patitz.

Các vedette lừng danh của giới thời trang quốc tế ở thế kỷ 20. Ảnh: Pinterest.

Theo Models.com, bộ 6 quyền lực hội tụ đủ yếu tố để tỏa sáng trên sàn diễn. Tuy nhiên, không phải show nào các siêu mẫu này cũng nghiễm nhiên lên hàng vedette. Bởi không phải bộ sưu tập nào họ cũng phù hợp với tinh thần trang phục.

Lấy ví dụ tại Victoria's Secret năm 2005, Tyra Banks kết màn toàn bộ show nội y trong thiết kế áo tắm có phần cánh đen hoành tránh, còn Naomi Campbell - cái tên được mệnh danh "báo đen làng mốt", siêu mẫu số một thế giới - lại diễn lót cho đàn em.

Đổi lại, với địa hạt thời trang cao cấp ưa chuộng người mẫu gầy, mặt góc cạnh thì không cần phải đoán, Naomi Campbell chính là người giữ vị trí vedette ở bất kỳ show nào cô góp mặt.

Tại talk show hồi tháng 4/2020, người bạn Cindy Crawford đã "bóc phốt" những tật xấu của Naomi Campbell, trong đó nhắc đến chuyện chân dài da màu thường xuyên trễ giờ. Dẫu vậy, cô vẫn là vedette hàng đầu cũng nhờ tài năng và danh tiếng đã gầy dựng được suốt nhiều năm.

Tổng biên tập Vogue Anna Wintour từng hét lên "Naomi đâu rồi?" khi chưa thấy nữ siêu mẫu xuất hiện để tổng duyệt một show diễn. Nhưng cuối cùng, bỏ qua các yếu tố bên ngoài, Campbell vẫn được làm vedette cho show còn Gisele Bundchen chịu trách nhiệm "first face".

Người trong nghề luôn đánh giá cao kỹ năng của Campbell. Đến nay, khi ngoài 50 tuổi, chân dài nước Anh vẫn càn quét các sàn diễn quốc tế trong vị trí quan trọng nhất.

Vedette thời đại 4.0

Hình ảnh Kendall Jenner diện váy ngắn ánh bạc, khoe chân dài miên man khi đảm nhận vai trò kết màn cho show Versace Thu - Đông 2020 gây bàn tán trên mạng xã hội.

"Kendall làm vedette? Thật không thể tin được!".

"Tuổi đời, tuổi nghề và kỹ năng của cô ấy thua xa nhiều người mẫu lắm. Thế mà vẫn được trình diễn ở vị trí kết show".

Khán giả bình luận như trên, và tỏ ra thất vọng với cách chọn vedette của nhiều nhà thiết kế trong bối cảnh hiện nay.

Kendall Jenner gây tranh cãi khi đảm nhận vị trí vedette trong show diễn của Versace. Ảnh: IMG Trend.

Thực ra, trong giới thời trang không có một quy chuẩn nhất định về vedette, tất cả phụ thuộc vào nhà thiết kế. Theo dòng chảy thời gian, cách lựa chọn phải khác đi để phù hợp với xu thế.

Có thể kỹ năng catwalk, kỹ năng trình diễn của Kendall Jenner, Gigi Hadid hay Bella Hadid chưa xuất sắc để đủ sức đảm nhận vị trí vedette như đàn chị, nhưng vào thời đại mạng xã hội bùng nổ, việc chọn họ - những cô nàng có đến hàng trăm nghìn lượt follow trên Instagram - là điều dễ hiểu.

Nhà thiết kế muốn vedette của họ phải thật nổi tiếng để thu hút truyền thông. Chỉ như vậy mới giúp đẩy mạnh hình ảnh thương hiệu và doanh thu bán hàng từ đó cũng tăng lên.

Hơn 156 triệu người theo dõi tài khoản Instagram của Kendall Jenner. Mỗi bài đăng của cô được trả tiền PR hơn một triệu USD. Vậy nên, nhà thiết kế chẳng dại gì mà không chọn Kendall đại diện cho hình ảnh thương hiệu bằng một vị trí vedette.

Cùng với Kendall, nhiều người mẫu khác nổi danh từ mạng xã hội đang chiếm giữ các vị trí quan trọng trên sàn diễn như chị em Gigi - Bella Hadid, Kaia Gerber, Elsa Hosk...

Chị em Gigi - Bella Hadid cùng làm vedette trong show Prabal Gurung thuộc khuôn khổ New York Fashion Week mùa Xuân - Hè 2018. Ảnh: Popsugar.

Vedette là vị trí luôn có sự cạnh tranh khốc liệt và cả cay đắng để đạt được. Trở thành vedette chính là một phần thưởng, sự công nhận cho thành tựu của người mẫu, giúp họ mở ra tương lai sự nghiệp tốt hơn.

Nếu thời của Naomi Campbell, Cindy Crawford, Christy Turlington, Linda Evangelista và Tatjanja Patitz, vedette được hiểu như các người mẫu nỗ lực và tài năng nhất, ở thời đại 4.0, vị trí này được trao cho đa số cô gái có sức ảnh hưởng mạnh trên mạng xã hội.

Nói như vậy không đồng nghĩa vedette bây giờ kém tài, thiếu kinh nghiệm người mẫu, mà bởi vì yếu tố kỹ năng không còn được đặc biệt chú trọng như trước nữa.