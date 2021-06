Người mẫu nội y mặc áo tắm tự thiết kế

Emily Ratajkowski khoe vóc dáng quyến rũ trong bộ đồ tắm liền mảnh sau hơn 3 tháng sinh con.

Ngày 19/6, trên trang cá nhân, Emily Ratajkowski đăng ảnh thiết kế đồ bơi mới nhất của thương hiệu Inamorata do cô sáng lập. Nữ người mẫu chú thích: "Next Swim Print" (tạm dịch: Mẫu đồ tắm in họa tiết tiếp theo).

Emily Ratajkowski tạo dáng với mẫu áo tắm mới đến từ thương hiệu đồ bơi của cô.

Ratajkowski mang găng tay dài, tạo dáng gợi cảm trước ống kính. Ở khung hình khác, cô mặc đồ tắm liền mảnh phối họa tiết hoa cổ điển, khoe đôi chân rám nắng và săn chắc.

Bên cạnh ra mắt sản phẩm mới, buổi chụp ảnh còn là dịp để Ratajkowski khoe khéo vóc dáng thon gọn sau hơn 3 tháng sinh con.

Emily Ratajkowski nhiều lần làm người mẫu cho thương hiệu thời trang của cô. Gần đây, chân dài sinh năm 1991 diện đồ tắm đồng điệu với con trai và chồng. Thời gian còn mang thai, Ratajkowski cũng nhiều lần tự tin khoe bụng bầu với đồ tắm do cô thiết kế.

Emily Ratajkowski khoe dáng trong loạt thiết kế áo tắm gợi cảm.

Emily Ratajkowski là người mẫu kiêm diễn viên đến từ Mỹ. Cô chụp ảnh cho tạp chí áo tắm Sports Illustrated năm 2014 và 2015. Ratajkowski ra mắt với vai trò người mẫu thời trang cao cấp tại show Marc Jacobs thuộc Tuần lễ Thời trang New York 2015.

Cô từng sải bước trên sàn diễn Miu Miu, Bottega Veneta, Dolce & Gabbana và Versace. Chân dài sinh năm 1991 đắt show chụp ảnh quảng cáo nội y, đồ tắm nhờ lợi thế vóc dáng gợi cảm.