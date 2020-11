Người mẫu ngoại cỡ thích ăn mặc giống hệt Kim Kardashian

Sammy tự nhận cô là người hâm mộ lớn nhất của ngôi sao truyền hình nổi tiếng và cho rằng bạn trai mình cũng giống rapper Kanye West.

Người mẫu ngoại cỡ 28 tuổi - Sammy - tự hào rằng cô trông giống Kim Kardashian hoặc Kylie Jenner. Thậm chí, cô còn xây dựng phong cách của bản thân như ngôi sao truyền hình 40 tuổi.

"Tôi là người hâm mộ lớn nhất của Kim Kardashian", Sammy nói.

Không những vậy, người mẫu đến từ Portland (Oregon, Mỹ) còn cho rằng bạn trai Luxury Jones của cô cũng giống rapper Kanye West - chồng của Kim.

"Anh ấy cảm thấy mình giống 'gangster' hơn Kanye rất nhiều", cô chia sẻ thêm.

Sammy nghĩ bạn trai Luxury Jones của cô cũng giống Kayne West. Ảnh: The Sun.

Trên trang cá nhân có hơn 2,7 triệu lượt theo dõi, Sammy thường chia sẻ một số hình ảnh mang tính biểu tượng nhất của Kim Kardashian.

The Sun nhận định vẻ ngoài và gu thẩm mỹ của Sammy gợi nhớ một cách có chủ ý đến các bộ trang phục của vợ Kanye West.

"Street style với sự sang trọng tinh tế" là cụm từ The Sun dùng để chỉ phong cách thời trang của Sammy.

"Tôi hoàn toàn yêu thích nhà Kardashian. Tôi nghĩ tất cả họ đều có những tính cách rất riêng mà tôi thích liên quan đến.

Tôi yêu sự chuyên nghiệp của Kim và cách cô ấy phát triển thành người phụ nữ như ngày hôm nay với gia đình và công việc kinh doanh của mình. Vì vậy, tôi luôn cảm thấy vinh dự khi ai đó nói rằng tôi trông giống Kim hoặc phiên bản đầy đặn hơn của Kylie", người mẫu 28 tuổi chia sẻ.

Cô thích sao chép phong cách của Kim Kardashian vì nghĩ rằng ngôi sao truyền hình rất thời thượng và hợp với các xu hướng thời trang mới nhất.

Sammy thần tượng ngôi sao truyền hình thực tế và những người còn lại trong gia tộc Kardashian - Jenner. Ảnh: @sammyy02k, The Sun.

Sammy tự hào với đường cong thân hình của bản thân. Song cô thừa nhận rằng từng nhận về nhiều lời bình luận tiêu cực từ các cô gái khác có đường cong giống mình. Một số người không coi Sammy là người mẫu ngoại cỡ vì vòng eo nhỏ, mặc dù Sammy thường mặc đồ size XL.

"Tôi có hông, đùi, mông lớn. Tuy nhiên, vòng eo của tôi lại nhỏ và bụng phẳng. Tôi chỉ mong cộng đồng ngoại cỡ sẽ tích cực hơn, chào đón và nâng cao tinh thần", người mẫu sinh năm 1992 tâm sự.

Cô thường xuyên sao chép trang phục của Kim Kardashian và đăng ảnh chụp trên trang cá nhân. Ảnh: @sammyy02k.

Những bình luận trái chiều đã gây tổn thương, mặc dù Sammy luôn tỏ ra tự tin trên mạng. Trái lại, ngoài đời cô là người khá nhút nhát.

Theo The Sun, Sammy kiếm đủ tiền để sống thoải mái từ nghề người mẫu và các thương hiệu.

Sammy còn là người hâm mộ của Keeping Up with The Kardashians. Cô cảm thấy rất buồn khi chương trình này kết thúc. Song cô cũng hy vọng sẽ có chương trình truyền hình thực tế của riêng mình.