Người mẫu ngoại cỡ da màu đầu tiên xuất hiện trên tạp chí áo tắm

Precious Lee góp phần thúc đẩy sự tiến bộ và toàn diện trong ngành thời trang.

Precious Lee không xa lạ với những buổi chụp ảnh hay trình diễn thời trang. Sau gần một thập kỷ hoạt động trong làng mốt, cô đang nhận được sự công nhận xứng đáng.

Theo đuổi giấc mơ người mẫu

Precious Lee sinh năm 1989 ở Atlanta, Georgia, Mỹ. Năm 18 tuổi, cô được chú ý. Sau khi tốt nghiệp đại học, Lee chuyển đến New York (Mỹ) để làm người mẫu.

Theo Vogue, Precious Lee nỗ lực trở thành người mẫu ngoại cỡ tiên phong. Cô đấu tranh nghiêm túc cho sự bình đẳng, công bằng về sắc tộc ở lĩnh vực thời trang.

Chân dài chia sẻ: "Nếu to lớn và mang làn da màu, bạn vẫn có thể mặc nội y và đồ tắm".

Mùa xuân năm 2014, Lee xuất hiện trong chiến dịch #ImNoAngel của thương hiệu thời trang nữ ngoại cỡ - Lane Bryant. Chiến dịch thu hút sự chú ý bởi thông điệp tôn vinh phụ nữ có kích cỡ hình thể đa dạng.

Năm 2015, Precious Lee trở thành người mẫu ngoại cỡ gốc Phi đầu tiên xuất hiện trên tạp chí Vogue Mỹ số tháng 9. Thời điểm đó, cô tham gia vào chiến dịch #PlusIsEqual do hãng Lane Bryant khởi xướng. Ngoài Lee, dàn người mẫu góp mặt ở chiến dịch còn có Ashley Graham, Candice Huffine, Georgia Pratt, Justine Legault và Sabina Karlsson.

Bài đăng dài 2 trang trên Vogue cung cấp cái nhìn duy nhất về những người mẫu ngoại cỡ.

Tôi đến với ngành thời trang để nâng cao tinh thần và truyền cảm hứng. Precious Lee

Năm 2016, cô là người mẫu da màu ngoại cỡ đầu tiên chụp ảnh cho tạp chí áo tắm Sports Illustrated. Chân dài gốc Phi mặc bộ bikini trắng, khoe đường cong gợi cảm.

Bên cạnh đó, Lee còn chụp ảnh thời trang cho nhiều tạp chí khác như Glamour, Allure, Paper, Love, V, Harper's Bazaar, M Le Monde. Cô từng làm việc cùng một số nhiếp ảnh gia thời trang nổi tiếng, bao gồm Cass Bird, Mark Borthwick, Ethan James Green, Tyler Mitchell và Juergen Teller.

Chân dài da màu thừa nhận cô bị từ chối nhiều lần trong sự nghiệp người mẫu. Cô chia sẻ trên Fashion Magazine: "Theo nghĩa đen, thu nhập từ nghề người mẫu phụ thuộc vào ngoại hình của bạn. Đôi lúc điều này trở nên khủng khiếp với một người mẫu nào đó.

Về cơ bản, khi nói về 'plus' (ngoại cỡ), sau đó là 'black and plus' (da màu ngoại cỡ), bạn đang tự đặt mình vào vòng cấm. Nhiều người thậm chí còn không mong đợi gì ở bạn".

Precious Lee chọn con đường người mẫu để lan tỏa sự bình đẳng trong thời trang. Ảnh: PreciousleeXoxo.

Khao khát chinh phục thời trang cao cấp

Với Precious Lee, sự tự tin và tích cực giúp cô vượt qua nhiều trở ngại, khó khăn.

"Bạn phải là thuyền trưởng của con tàu trước khi bước ra thế giới bên ngoài cánh cửa. Không thành vấn đề nếu đó là buổi casting, phòng họp hay lớp học. Bạn quyết định và thể hiện bằng niềm tự hào", cô nhấn mạnh.

Lee muốn tiến xa hơn trên con đường sự nghiệp người mẫu. Cô muốn được khen ngợi giống những người mẫu da trắng và mảnh mai.

Người truyền cảm hứng cho Precious Lee là người mẫu ngoại cỡ Crystal Renn. "Tôi thấy cô ấy trình diễn cho Dolce & Gabbana và Jean Paul Gaultier. Bạn biết không? Tôi cũng sẽ làm điều đó", Lee nhấn mạnh.

May mắn mỉm cười với Lee khi cô nhanh chóng gặt hái nhiều cơ hội. Cô thăng tiến ổn định trong giới người mẫu, trình diễn catwalk, đóng quảng cáo cho các thương hiệu.

Tháng 9/2020, Vogue Italy thực hiện dự án 100 ảnh bìa kèm 100 câu chuyện độc đáo. Precious Lee thuộc danh sách 100 nhân vật đặc biệt. 100 trang bìa được trưng bày bên cạnh nhau nhằm thể hiện sự đa dạng, vẻ đẹp và niềm hy vọng.

Cũng vào tháng 9 năm ngoái, Versace phát trực tiếp show thời trang Xuân - Hè 2021. Precious Lee sải bước tự tin trên sàn catwalk trong bộ váy xẻ ngực quyến rũ. Đây là lần đầu tiên show diễn của nhà mốt Italy có người mẫu ngoại cỡ góp mặt. Ngoài Lee, 2 người mẫu ngoại cỡ khác là Jill Kortleve và Alva Claire cũng tham gia trình diễn.

Dàn người mẫu ngoại cỡ, bao gồm Precious Lee (giữa) đi catwalk tại show Versace Xuân - Hè 2021. Ảnh: Versace.

Precious Lee miêu tả điều này giống chiến thắng đẹp tựa giấc mơ. Cô đã thần tượng thương hiệu từ rất lâu. Nữ người mẫu thường nâng niu những chiếc áo sơ mi Versace của cha. Cô cũng mặc chúng đến trường.

Nhà mốt mang đến cho Lee niềm khát vọng và nguồn cảm hứng. "Lúc bước xuống đường băng, tôi cảm giác mình cao hơn 20 feet. Tôi thấy vòng một của mình thật to lớn và có rất nhiều quyền lực", cô cho hay.

Donatella Versace nhận ra nguồn năng lượng mạnh mẽ của Lee ngay khi gặp mặt. Nhà thiết kế giải thích: "Cô ấy mang phong thái phù hợp với chúng tôi. Lee tự tin, mặc quần áo theo cách độc đáo.

Ở Lee toát lên sự hạnh phúc, niềm vui dễ lan truyền. Tôi thật sự cảm thấy vui vẻ khi làm việc cùng cô ấy. Tôi muốn thời trang của mình và thế giới Versace có thể kết nối mọi người".

Phụ nữ da màu luôn yêu cơ thể của họ. Precious Lee

Precious Lee dành nhiều năm cống hiến cho thời trang nhưng dường như vẫn bị bỏ quên.

Cô cho biết: "Tôi đến với ngành này nhằm nâng cao tinh thần và truyền cảm hứng. Mục tiêu của tôi là thúc đẩy mọi người cảm thấy hài lòng về bản thân.

Phá vỡ giới hạn rất quan trọng với tôi. Tôi biết mình có khả năng. Tôi muốn mọi người biết rằng thế giới này dành cho tất cả".

Precious Lee đã lên kế hoạch theo đuổi nghề luật sư. Tuy nhiên, cô thấy việc trở thành người mẫu ngoại cỡ dễ tiếp cận nhiều đối tượng hơn. Chân dài có thể làm tấm gương cũng như trao quyền cho các cô gái.

Lee nói: "Tôi cảm nhận nghề người mẫu mang đến nền tảng lớn hơn trường luật để giúp đỡ mọi người".

Sắc đẹp tạo nên sức mạnh

Precious Lee được tạp chí Allure vinh danh là ngôi sao trong danh mục Best Of Beauty Awards 2020. Năm ngoái, cô làm gương mặt đại diện cho bộ sưu tập Rouge Artist của hãng mỹ phẩm Make Up Forever.

Nhan sắc khiến Lee mạnh mẽ hơn. "Nếu được chọn một diện mạo cụ thể, tôi thích phong cách mắt mèo và làn da phủ sương. Tôi yêu trang điểm mắt mèo, dù là nét nhỏ hay đường kẻ đậm. Tôi nghĩ đó là phụ kiện hoàn hảo cho ngày làm việc quyền lực", chân dài gốc Phi nhấn mạnh.

Precious Lee cho rằng trang điểm tạo nên tâm trạng vui vẻ và sự tự tin. Ảnh: PreciousleeXoxo.

Mẹ là người ảnh hưởng về sắc đẹp lớn nhất với Precious Lee. Những ngày còn nhỏ, cô nhìn thấy sức mạnh của việc trang điểm nhờ mẹ. Nữ người mẫu may mắn được tiếp cận với làm đẹp từ sớm.

Lee cho rằng trang điểm giúp duy trì vẻ ngoài tươi mới, vui vẻ. Nữ người mẫu cho biết: "Make up là thói quen hàng ngày của mẹ tôi. Bà sử dụng nó nhằm thể hiện tâm trạng trong ngày.

Thỉnh thoảng, bà sẽ đánh mắt đậm, thoa son và đánh má hồng để di chuyển nhanh đến cửa hàng mua sắm. Mẹ tôi thật tỏa sáng khi trang điểm".

Cha của Precious Lee sở hữu một tiệm làm tóc tại Atlanta, Mỹ. Ông thường xuyên đổi kiểu cắt, màu tóc cho con gái.

Sự hướng dẫn từ cha giúp Lee giành giải cao nhất trong cuộc thi làm tóc ở trường trung học.

Lee chia sẻ: "Cha tôi làm tạo mẫu tóc trong nhiều năm. Ông dạy tôi tầm quan trọng của việc giữ gìn tóc khỏe mạnh và tinh tế. Bên cạnh đó, ông còn là chuyên gia về kiểu cắt và màu tóc. Ông thích biến đổi mái tóc, đưa ra những kiểu tùy chỉnh phù hợp với khách hàng.

Cha tôi cũng có một số mốt tóc đẹp nhất. Bất kỳ khi nào muốn thay đổi kiểu đầu hoặc màu tóc mới, tôi đều nhờ cha xem xét".

Vào thời điểm giãn cách xã hội, Precious Lee thực hiện nhiều phương pháp chăm sóc cơ thể và thư giãn. Nữ người mẫu chơi nhạc, detox, thiền định, yoga và nghiên cứu các vì sao.

"Tôi là người đam mê chiêm tinh học. Tôi tìm hiểu thêm về những hành tinh, sự ảnh hưởng của chúng đến chúng ta. Thời gian cách ly thật sự đã nâng cao nhiều kỹ năng cho tôi", Lee nói.