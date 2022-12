Người mẫu ngoại cỡ bị yêu cầu trả thêm tiền chỗ ngồi khi đi máy bay

Một hãng hàng không Qatar đã yêu cầu một du khách Brazil có hình thế ngoại cỡ trả thêm 4.800 USD để mua thêm chỗ ngồi hoặc bị từ chối bay.

Trang Nzherald đưa tin, người mẫu Juliana Nehme (Brazil) trong chuyến đi nghỉ mát cùng gia đình ở Lebanon đã bị buộc phải nâng hạng ghế với lý do ngoại hình quá khổ.

Nehme cho rằng hành động của hãng không Qatar Airways là phân biệt đối xử và miệt thị ngoại hình. Nữ người mẫu Brazil sau đó đã viết trên trang cá nhân chỉ trích hãng hàng không này. Nehme cho biết đã từ chối trả thêm bất cứ khoản phí nào, do đó cô và mẹ buộc phải ở lại Lebanon và lỡ chuyến bay trở lại Brazil.

Người mẫu Juliana Nehme bị từ chối bay do không mua thêm ghế bổ sung dành cho hành khách ngoại cỡ. Ảnh: juliananehme.

Nữ người mẫu cho biết hải quan cũng yêu cầu cô không được ghi hình vụ việc ở sân bay.

Theo phản hồi của hãng hàng không Qatar Airways, mọi chuyện không hoàn toàn giống những gì Nehme chia sẻ trên mạng xã hội. Đại diện hãng bay cho biết người mẫu này đã có những hành vi thô lỗ với tiếp viên, thậm chí nhân viên an ninh sân bay phải can thiệp nhiều lần để hoà giải.

Đây không phải là lần đầu nữ hành khách này có xích mích tại sân bay. Truy vấn lịch sử bay của Nehme, vào giai đoạn Covid-19, cô thậm chí không xuất trình giấy xét nghiệm PCR bắt buộc khi nhập cảnh vào Brazil.

Hãng hàng không Qatar Airways cho biết quy trình đặt chỗ cho hành khách thừa cân của họ giống như hầu hết hãng bay khác. Theo đó, chiều rộng tiêu chuẩn của ghế hạng phổ thông là từ 43 cm đến 46 cm.

Các hãng hàng không khác sẽ yêu cầu hành khách ngoại cỡ mua thêm ghế liền kề tuỳ theo chính sách.

Trong khi đó, một số hãng hàng không tại Mỹ sẽ không tính phí với trường hợp khách ngoại cỡ cần dùng thêm ghế bổ sung liền kề. Một vài hãng như Air France và KLM sẽ giảm giá 25% cho các chỗ ngồi bổ sung trong trường hợp khách đặt vé trước. Air France cũng sẽ hoàn trả chi phí này nếu có ghế dư.

Theo lý giải của các hãng bay, hành khách ngoại cỡ vẫn có thể vừa chỗ ngồi nhưng sẽ không thể cài đai an toàn hoặc không có chỗ để tay, sự an toàn không được đảm bảo. Do đó, những hành khách quá khổ được khuyến cáo nên báo trước cho tiếp viên hoặc chủ động đặt thêm chỗ để không ảnh hưởng đến lịch trình bay.