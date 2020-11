Người mẫu Nga thích mặc đồ xẻ ngực khoe hình xăm

Polina Malinovskaya cao 1,75 m, số đo vòng eo đạt 60 cm. Vóc dáng thon gọn giúp cô gái sinh năm 1998 mặc đẹp nhiều kiểu đồ khác nhau. Trong ảnh, cô diện váy hai dây cúp ngực in hình chấm bi trắng - đen. Theo Who What Wear, họa tiết chấm bi không bị lỗi thời cũng như được làm mới qua nhiều mùa thời trang. Trên sàn diễn mùa mốt Xuân - Hè 2020 của Balenciaga, Richard Quinn, Dries Van Noten và Gucci, những đốm chấm bi với màu sắc, kích cỡ đa dạng xuất hiện dày đặc trên trang phục hay túi xách. Ảnh: @polinamalinovskaya.