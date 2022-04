Người mẫu nam đầu tiên của Victoria's Secret

Darren Barnet sinh năm 1991, tại Los Angeles (California, Mỹ). Anh là con lai 2 dòng máu, với mẹ là người Nhật Bản. Năm 12 tuổi, gia đình anh chuyển đến bang Florida. Ngôi sao 31 tuổi nổi danh với các vai diễn trong American Pie Presents: Girls 'Rules, Love Hard, series Never Have I Ever do Netflix sản xuất. Trong vũ trụ Marvel, Darren Barnet góp mặt trong series Agents of S.H.I.E.L.D, thủ vai nhân vật Freddy Malick. Ảnh: Insider.