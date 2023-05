Người mẫu Mỹ qua đời sau khi ngã từ ban công tầng 10

Ngày 4/5 (giờ địa phương), CBS News đưa tin Dezirae Andersen - người mẫu 20 tuổi - rơi từ ban công tầng 10 của khách sạn OYO ở Quảng trường Thời đại (Mỹ). Sự việc xảy ra khoảng 22h30 ngày 2/5.

Cảnh sát cho biết trước khi ngã xuống đất tử vong, Dezirae Anderson cãi vã, xô xát với bạn trai. Người này được xác định là Tyler Griffin, 24 tuổi, cũng đến từ Colorado. Tyler Griffin đã hành hung Andersen và đứa con 8 tháng tuổi khi họ ở trong phòng khách sạn.

Theo New York Post, Griffin bị cáo buộc đấm Andersen nhiều lần trước khi cả hai kéo nhau ra hành lang và tiếp tục cuộc ẩu đả. Một nguồn tin cho biết với New York Post, Tyler Griffin thậm chí giật mạnh cánh tay và khiến đứa trẻ bị ngã. Griffin được cho là đã rời khỏi phòng trước khi Andersen ngã xuống từ ban công và qua đời.

Khi cảnh sát ập đến, họ thấy Griffin đang ở sảnh khách sạn và có nhiều biểu hiện bất thường. Cảnh sát thậm chí phải sử dụng thiết bị gây choáng để khuất phục anh ta. Griffin bị buộc tội hành hung, liều lĩnh gây nguy hiểm và hành động gây thương tích cho một đứa trẻ. Không có báo cáo nào cho thấy Griffin bị buộc tội liên quan đến cái chết của Andersen. Cảnh sát tin rằng sau vụ xô xát, Andersen đã leo lên ban công và nhảy xuống. Con gái của hai người hiện được Dịch vụ Bảo vệ Trẻ em chăm sóc.

Mẹ của Dezirae Anderson là Cheryl Valenzuela đã phát động một buổi gây quỹ để tổ chức tang lễ và lễ tưởng niệm cho con gái. Bà Dezirae Anderson nói: "Con bé chỉ mới 20 tuổi và chết sau cuộc ẩu đả với bạn trai ở New York. Tôi cần đưa thi thể của con bé về nhà để chôn cất đàng hoàng. Đứa bé cũng cần được đưa từ New York về Colorado càng sớm càng tốt".

Trước khi qua đời, Dezirae Andersen có bài viết tìm kiếm việc làm trên một nền tảng dành cho các nghệ sĩ biểu diễn. Tại đây, cô viết: "Tôi đang muốn bắt đầu công việc mới với tư cách một diễn viên, người mẫu hoặc thậm chí đóng quảng cáo, lồng tiếng. Tôi rất hy vọng được trao cơ hội và chứng tỏ bản thân. Tôi là người chăm chỉ và cầu toàn. Tôi hướng ngoại và vui vẻ".

