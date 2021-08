Người mẫu Mỹ qua đời ở tuổi 41

Những ngày cuối đời chiến đấu với bệnh tật, Elisabeth Kieselstein Cord Hamm vẫn chăm chỉ làm việc và suy nghĩ lạc quan.

Fox News đưa tin Elisabeth Kieselstein Cord Hamm - người mẫu, diễn viên kiêm nhà hoạt động xã hội người Mỹ - đã qua đời ngày 29/8 do biến chứng của bệnh Lyme.

Nhà thiết kế phụ kiện Barry Kieselstein Cord - cha đẻ của Elisabeth - xác nhận tin buồn này. Ông chia sẻ: "Con gái tôi mắc bệnh Lyme hơn một thập kỷ. Bệnh không bao giờ khỏi, nó sẽ biểu hiện dưới triệu chứng này hoặc triệu chứng khác. Một căn bệnh khiến bao người phải khốn khổ".

Người mẫu qua đời vì bệnh Lyme. Ảnh: Fox News.

Người mẫu 41 tuổi đã trải qua nhiều phương pháp điều trị nhưng bệnh không thuyên giảm. Những ngày cuối đời, cô vẫn nỗ lực chiến đấu với bệnh, làm việc và sáng tạo hết mình.

"Gia đình chúng tôi suy sụp trước sự ra đi của con gái. Elisabeth là một trong những nhân vật tài năng, sáng giá và đại diện cho sự kiêu hãnh của người New York", cha Elisabeth bày tỏ.

Trước khi mất, Elisabeth đã lập gia đình nhưng không có con.

Elisabeth Kieselstein Cord Hamm sinh ra và lớn lên ở Louisiana, Texas, New Mexico trước khi chuyển tới New York theo học trường nữ sinh Chapin. Cô nổi tiếng khi tham gia phim được đề cử Oscar của Woody Allen, Deconstructing Harry. Từ năm 2001, Elisabeth được gọi là "It Girl".

Theo phần tiểu sử trên IMDb, Elisabeth là người mẫu, diễn viên, biên tập viên tạp chí. Cô từng xuất hiện trên Vogue Mỹ, Italy và Harper's Bazaar, đồng thời làm họa sĩ vẽ tranh minh họa cho công ty thiết kế của cha mình và trở thành đồng giám đốc sáng tạo ở đó.

Elisabeth Kieselstein Cord Hamm khi trẻ. Ảnh: Getty/MediaPunch.

Biên tập viên Kristina Stewart của Vanity Fair nhận định sự nghiệp thời trang của Elisabeth "đầy hứa hẹn". Nữ người mẫu luôn được khen ngợi với những lựa chọn thời trang táo bạo, khác biệt với thời đại của cô.