Người mẫu Minh Tú công khai bạn trai

Nhân dịp sinh nhật tuổi 30, Minh Tú đăng ảnh bên bạn trai. Người mẫu cho biết cô hạnh phúc khi đứng trước cột mốc mới của cuộc đời.

Ngày 14/11, người đại diện của Minh Tú xác nhận với Zing người mẫu có bạn trai. Tuy nhiên, người này từ chối tiết lộ thêm về cuộc sống riêng tư của người mẫu. Cùng ngày, trên trang cá nhân, Minh Tú đăng ảnh chụp với người yêu. Cô viết: Chúng ta is real. 30 tuổi hết lủi thủi”.

Nói thêm về cột mốc tuổi 30 và sự xuất hiện của người yêu, Minh Tú chia sẻ cô vừa hạnh phúc vừa áp lực. “30 là cột mốc đánh dấu sự trưởng thành của mỗi người. Những sai lầm, bốc đồng trước đây có thể đổ lỗi cho việc mình còn trẻ, nhưng nay thì không. Trước đây, tôi có thể sống cho bản thân, làm theo ý mình thích, nhưng từ nay, tôi sống chậm lại, nghĩ nhiều một chút. Có áp lực nhưng tôi sẵn sàng đón cột mốc mới của cuộc đời”, người mẫu tâm sự.

Minh Tú đăng ảnh bên bạn trai. Ảnh: NVCC.

Trong đợt dịch bệnh vừa qua, Minh Tú có nhiều hoạt động tình nguyện giúp đỡ y, bác sĩ tuyến đầu cũng như người dân. Cô đồng hành cùng siêu thị 0 đồng từ những ngày đầu. Siêu mẫu bán quần áo, những vật dụng không cần thiết để trích một phần tiền đóng góp cho Quỹ vaccine của Chính phủ.

“Khi đại dịch bùng phát, mọi người đều bị ảnh hưởng, không chỉ riêng Tú. Nhưng Tú lại nghĩ theo hướng tích cực, đây là khoảng thời gian phù hợp để trau dồi kiến thức, đọc sách, thực hành lối sống tối giản. Mỗi ngày trôi qua, tôi không cho phép mình sống tiêu cực, lười biếng. Tôi luôn hoạt động để bản thân bớt nhàm chán. Tôi tập thể dục, chăm sóc nhà cửa, nấu ăn...", cô tâm sự với Zing về cuộc sống thời gian qua.

Minh Tú sinh năm 1991, được biết tới sau khi giành giải Giải Bạc Siêu mẫu Việt Nam 2013 và Á quân Asia's Next Top Model 2017. Năm 2018, cô tiếp tục tham gia cuộc thi Hoa hậu Siêu quốc gia và lọt vào top 10. Minh Tú cũng đảm nhận vai trò huấn luyện viên của cuộc thi The Face Vietnam và The Look Vietnam 2017. Cô còn là giám khảo khách mời trong chương trình Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019.

Những năm qua, Minh Tú hoạt động chăm chỉ. Ngoài xuất hiện thường xuyên trong các sự kiện thời trang, người mẫu còn diễn xuất trong phim Hoa hậu Giang hồ hay Bố già. Minh Tú hiện là một trong những người mẫu nổi tiếng nhất. Cô cũng là người hướng dẫn Đỗ Thị Hà phần catwalk trước khi hoa hậu lên đường sang Puerto Rico dự thi Miss World 2021.

Trước khi công khai bạn trai mới, Minh Tú có thời gian dài hẹn hò rapper Andree. Người mẫu khá kín tiếng trong chuyện riêng tư.

Andree là người duy nhất Minh Tú công khai chuyện tình cảm. Hai người quen nhau khi Minh Tú mới hoạt động trong lĩnh vực người mẫu. Sau khi chia tay, họ vẫn giữ mối quan hệ bạn bè. Họ thường xuyên tương tác trên mạng xã hội hoặc trò chuyện khi gặp nhau ở sự kiện.