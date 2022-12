Người mẫu mệt mỏi vì vẻ ngoài ưa nhìn

Emily Adonna, người mẫu, chủ doanh nghiệp sống tại California, Mỹ, luôn được nhiều người khen có vẻ ngoài xinh đẹp trong suốt thời gian dài. Cô cũng thừa nhận lợi thế ngoại hình đã giúp cô tiến xa trong sự nghiệp người mẫu, theo News.com.au.

Tuy nhiên, cô cho biết bên cạnh những lợi ích trong cuộc sống, xinh đẹp cũng có mặt trái.

Cụ thể, Adonna thường xuyên bị quấy rối, thậm chí động chạm ở nơi công cộng. Cô cũng bỏ lỡ một số cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp vì "quá đẹp".

"Tôi không phủ nhận vẻ đẹp mang lại cho tôi nhiều lợi thế, cơ hội, nhưng nó cũng đi kèm điểm trừ. Chưa có công việc nào tôi làm mà không bị quấy rối, trong nhiều hoạt động xã hội cũng vậy. Mọi người thường xem nhẹ sự phản đối của tôi", cô kể trong một clip trên TikTok.

"Mọi người không hỏi trước khi chạm vào tôi ở nơi công cộng, tôi thường xuyên bị tóm lấy. Tôi từng bị từ chối cơ hội kinh doanh vì họ nói rằng tôi quá trẻ và xinh đẹp. Họ nghĩ vẻ ngoài của tôi sẽ gây mất tập trung cho những người khác".

Adonna cũng trải lòng về những lần bị quấy rối và cảm thấy không được coi trọng vì vẻ ngoài.

"Mọi người nói rằng vì là người mẫu, tôi nên quen với việc được chú ý. Nhiều lần tôi chia sẻ những tình huống tiêu cực mình gặp phải, câu trả lời luôn là: 'Chà, cô là một phụ nữ đẹp, cô cần cẩn thận, cô đang mặc cái gì vậy?' hay 'Do cô quá đẹp thôi'. Tôi không thích điều đó".

Trong một video, Adonna nói cô "mệt mỏi vì xinh đẹp" và thậm chí còn cố gắng khiến bản thân trông kém hấp dẫn hơn, theo quan điểm của cô, như xỏ khuyên mặt, xăm hình.

"Tôi được hưởng lợi nhiều vì xinh đẹp, tôi biết, nhưng tôi cũng quá mệt mỏi rồi. Xinh đẹp không phải lúc nào cũng là một đặc ân".

Những chia sẻ của Adonna thu hút nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội.

"Những cô gái không xinh đẹp theo tiêu chuẩn xã hội cũng bị quấy rối thôi", "Làm ơn đừng hành động như thể đó là một vấn đề, hãy biết ơn và tiếp tục sống đi" là những bình luận phản đối nữ người mẫu.

Bên cạnh đó, cũng có nhiều bình luận đồng cảm và ủng hộ Adonna.

"Tôi biết bạn đối mặt những gì, xinh đẹp cũng đi kèm trách nhiệm", một người viết.

Một người khác bình luận: "Cảm ơn bạn đã nói lên điều này, đừng để ai khiến bạn nản chí".

