Người mẫu lai 14 tuổi khóc ở hậu trường Tuần lễ Thời trang Việt Nam

Alexandra Matheson sinh năm 2007, là con lai Việt Nam - New Zealand. Người mẫu 14 tuổi từng giành vị trí á hậu 1 tại Little Miss & Little Mister United World 2018 ở Hy Lạp, sau đó cô liên tục góp mặt lại các chương trình thời trang nước ngoài như Tuần lễ thời trang Malaysia, Tuần lễ thời trang trẻ em châu Á…