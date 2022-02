Người mẫu kiếm được 5 triệu USD nhờ bán NFT

Irene Zhao, ngôi sao mạng xã hội đình đám tại Singapore, gây chú ý khi bán được bộ sưu tập hình ảnh dưới dạng NFT với giá 5 triệu USD . Theo South China Morning Post, vlogger Logan Paul đã chi 250.000 USD cho bộ sưu tập có tên IreneDAO NFT mà người mẫu 28 tuổi phát hành. Tỷ phú Mike Novogratz cũng là một trong những người sở hữu bộ sưu tập này. Bộ sưu tập có các hình ảnh của Zhao cùng với các cụm từ và câu trích dẫn phổ biến trong cộng đồng tiền điện tử như "focus on the tech ser” hay “have fun staying poor”. Dù nhiều người cho rằng sự thành công trong thế giới blockchain của Zhao là may mắn, song bộ sưu tập của cô được đánh giá có nhiều giá trị.