Người mẫu Hàn Quốc mặc hanbok xuyên thấu

Bên cạnh công việc người mẫu, Jang Yoon Ju từng dẫn chương trình truyền hình thực tế Korea's Next Top Model. Cô là đồng tác giả của cuốn sách trình bày chi tiết những kinh nghiệm và bí mật trong ngành người mẫu. Sách Style Book - do Jang Yoon Ju và stylist Seo Eun Young viết - đã bán được hơn 100.000 bản. Ảnh: SCMP.

6 cuốn sách hay về Kpop:

Các cuốn sách Shine, I'll Be The One, Kpop Revolution... khai thác nhiều khía cạnh trong Kpop như quá trình trở thành thần tượng, khó khăn, áp lực từ công chúng. Trong đó, tiểu thuyết Shine của Jessica Jung (cựu thành viên SNSD) kể về Rachel Kim - thực tập sinh tại một trong những công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc. Để thực hiện ước mơ, Rachel phải đối mặt với nhiều thử thách khác nhau trong giới giải trí.