Người mẫu Hàn khóc khi chồng kém 11 tuổi đòi ly hôn qua điện thoại

Ji Yeon Soo và Eli ly hôn sau 5 năm chung sống. Người mẫu bức xúc cho rằng cô bị gia đình chồng cũ phớt lờ, coi như giúp việc.

Ngày 16/4, Osen đưa tin người mẫu Ji Yeon Soo và chồng cũ là Eli (cựu thành viên nhóm UKISS) cùng xuất hiện trên chương trình We Got Divorce 2 của TV Chosun. Họ gặp lại nhau sau 2 năm chia tay và tiết lộ lý do cuộc hôn nhân đổ vỡ. “Hận thù và tình yêu đan xen phức tạp giữa hai con người”, tờ Osen nhận định về mối quan hệ hiện tại của Ji Yeon Soo và Eli.

Trong chương trình lên sóng ngày 15/4, người mẫu tâm sự vào thời điểm ly hôn cô vẫn còn tình cảm với chồng cũ. Bởi vậy, Ji Yeon Soo bàng hoàng và tìm mọi cách níu kéo khi Eli yêu cầu ly hôn qua điện thoại.

Eli và Ji Yeon Soo ly hôn sau 5 năm kết hôn.

Ji Yeon Soo nói: “Thành thật mà nói, anh là tất cả của em. Anh là vũ trụ và cả thế giới của em. Khi anh đột ngột đòi ly hôn qua điện thoại, em không biết làm gì khác ngoài khóc. Em không biết mình cầu nguyện bao nhiêu lần, thậm chí không thể thức dậy. Nhiều người nói em ngu ngốc và đang ăn vạ nhưng đó là tất cả những gì em có thể làm”.

Eli đã ôm vợ cũ an ủi khi lắng nghe những chia sẻ của cô.

Sau đó, Ji Yeon Soo tiết lộ thêm về cuộc sống hôn nhân ở Mỹ. Theo đó, cô cảm thấy mình như người giúp việc nhưng không được trả lương. Ở Mỹ, Ji Yeon Soo không có công việc, chỉ ở nhà chăm sóc con.

Ji Yeon Soo chất vấn chồng cũ: “Anh đối xử với tôi như người vô hình và không trả lời ngay cả khi tôi nói chuyện. Anh có hiểu cảm giác đó không. Tôi là một máy ATM cho gia đình anh và là một thùng rác phải hứng chịu mọi cảm xúc của những người trong gia đình anh. Tôi là một người máy và người giúp việc nhưng không được trả tiền. Với tôi, anh còn tồi tệ hơn một kẻ lừa đảo”.

Eli không tới tòa trong ngày ly hôn.

Khi nghe những chia sẻ của Ji Yeon Soo, Eli trừng mắt cảnh cáo: “Đừng biến gia đình tôi thành kẻ trộm và lừa đảo. Tôi không thể chịu đựng được nữa”.

Eli sinh năm 1991, là cựu thành viên nhóm UKISS. Nam ca sĩ kết hôn vào tháng 11/2015 với người mẫu hơn 11 tuổi là Ji Yeon Soo. Khi tổ chức hôn lễ, con của hai người đã được một tuổi. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của cựu thành viên UKISS chỉ kéo dài trong 5 năm.

Theo lời Ji Yeon Soo, Eli có hai quốc tịch và chỉ đăng ký đã kết hôn bằng quốc tịch Hàn. Do đó, khi nam ca sĩ quyết định từ bỏ quốc tịch Hàn Quốc, anh trở lại làm người độc thân. Trong khi đó, Ji Yeon Soo vẫn là phụ nữ đã có gia đình. Vào ngày ly hôn, Eli thậm chí không tới tòa án.