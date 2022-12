Người mẫu Croatia bị cấm chụp hình

"Họ cấm người hâm mộ chụp ảnh với tôi và không cho tôi tạo dáng chụp hình trên khán đài. Tôi đã hỏi vì sao lại cư xử thô lỗ như vậy", Ivana Knoll chia sẻ với Bild.

Như thường lệ, Knoll đến sân Education City với trang phục bó sát gợi cảm. Tuy nhiên, cô bị nhân viên tại sân không cho chụp hình cùng người hâm mộ.

Từ lâu, trang phục của cựu hoa hậu Croatia đã gây tranh cãi bởi nước chủ nhà Qatar khuyến khích CĐV nữ ngoại quốc che vai và tránh mặc váy ngắn. Knoll đã bỏ ngoài tai các lời khuyến cáo để diện những bộ cánh "kiệm vải". Thậm chí, cô từng bị lực lượng an ninh của nước chủ nhà chặn lại vào cuối tuần trước.

Khán giả cho rằng cô nàng đang coi thường văn hoá và luật lệ của nước chủ nhà World Cup khi bất chấp diện những trang phục hở hang dù biết bản thân đứng trước nguy cơ bị bắt giữ. Cô nói: “Tôi không bao giờ sợ bị bắt và tôi không nghĩ mình có thể làm tổn thương ai đó khi mặc bikini. Và nếu điều đó đáng bị bắt, thì hãy bắt tôi đi”.

"Chẳng ai bảo tôi phải ăn mặc kín đáo. Mọi người đều muốn chụp hình với tôi, kể cả người dân địa phương. Các phản ứng tiêu cực chỉ đến trên mạng xã hội. Có lẽ những người này chỉ muốn được chú ý", người mẫu từng vào chung kết Hoa hậu Thế giới Croatia 2016 nhấn mạnh.

Kỳ World Cup đầy bất ngờ

World Cup 2022 đang được giới chuyên môn đánh giá là một trong những kỳ Cúp Thế giới đáng xem nhất lịch sử với dấu ấn đậm nét từ các đại diện châu Á và nhất là châu Phi. Một trong những bất ngờ tương tự từng được viết trong cuốn The official history of FIFA World Cup, xuất bản năm 2019