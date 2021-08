Người mẫu chuyển giới trăm năm có một

Ariel Nicholson là mẫu chuyển giới đầu tiên xuất hiện trên bìa Vogue sau 129 năm ra mắt. Tạp chí gọi sao trẻ là một trong những người làm thay đổi giới thời trang thế giới.

Người mẫu thay đổi giới thời trang thế giới

Đầu tháng 8, Vogue Mỹ công bố dàn người mẫu xuất hiện trên trang bìa số tháng 9. Đây là ấn phẩm quan trọng nhất trong năm của tạp chí thời trang Mỹ. Những cái tên có mặt trên trang bìa gồm Bella Hadid, Kaia Gerber, Lourdes Leon - con gái Madonna... Đáng chú ý, trang bìa có mặt Ariel Nicholson - nữ người mẫu kiêm diễn viên chuyển giới (áo xanh lá).

Cô là người mẫu chuyển giới đầu tiên xuất hiện trên bìa tạp chí thời trang nổi tiếng nhất thế giới. Vogue Mỹ gọi Nicholson và các người đẹp là thế hệ người mẫu làm thay đổi ngành công nghiệp thời trang thế giới.

"Tôi cảm thấy bản thân may mắn khi trở thành một phần của lịch sử Vogue. Tôi biết ơn khi được làm việc cùng những tên tuổi nổi tiếng trong giới thời trang", nữ diễn viên nói với Vogue.





Mẫu chuyển giới quen mặt trên sàn thời trang quốc tế

Theo HuffPost, trang bìa Vogue số tháng 9 chụp theo phong cách đời thường nhưng là bước tiến lớn của ngành công nghiệp thời trang. Ariel Nicholson là mẫu chuyển giới đầu tiên lên bìa Vogue sau 129 năm thành lập. Trước khi trở thành mẫu chuyển giới "trăm năm có một", mẫu nữ sinh năm 2001 là gương mặt quen thuộc trên các sàn diễn thời trang cao cấp.

Cô lần đầu ghi dấu ấn trên sàn catwalk năm 16 tuổi. Một năm sau, cô được nhà thiết kế Raf Simons tin tưởng lựa chọn và là người mẫu chuyển giới đầu tiên xuất hiện trong show Xuân Hè 2018 của Calvin Klein. Từ đó, Ariel Nicholson xuất hiện trên nhiều sàn diễn cao cấp khác, trong đó có Miu Miu và Marc Jacobs...





Tài không đợi tuổi

Ariel Nicholson sinh năm 2001 tại New Jersey, Mỹ. Theo Vogue, từ bé, cô sớm nhận thấy bản thân khác thường so với những đứa trẻ đồng trang lứa. Lúc chưa chuyển giới, cậu bé Nicholson luôn cảm thấy bên trong tâm hồn mình chính là con gái. Năm 13 tuổi, cô xuất hiện trong phim tài liệu Growing Up Trans để nói về quá trình chuyển giới bằng việc tiêm hormone, nhận thức bản thân.

Vài năm sau, cô phát hiện niềm đam mê với ngành công nghiệp thời trang. Ngoài đam mê, thực chất Nicholson sinh ra để làm người mẫu. Người mẫu chuyển giới cao 1,85 m cùng số đo ba vòng 76-60-89 chuẩn nữ. Cô được công ty DNA Models phát hiện và lăng-xê. Đây cũng là bước đệm giúp cô có cơ hội làm việc với nhiều thương hiệu nổi tiếng.

Tích cực vì cộng đồng LGBTQ+

Trước Ariel Nicholson, một số người mẫu, diễn viên chuyển giới như Laverne, Indya Moore và Andreja Pejic từng được đề cập trong tạp chí Vogue. Song, việc Ariel Nicholson xuất hiện trên trang bìa, lại là ấn phẩm số tháng 9 quan trọng nhất của năm là hiện tượng "trăm năm có một".

Trên trang cá nhân, người mẫu 20 tuổi khẳng định cô rất biết ơn cộng đồng LGBTQ+ vì truyền cảm hứng cho cô mỗi ngày. Ngoài công việc người mẫu, Nicholson tích cực tham gia các diễn đàn vì LGBTQ+, ủng hộ đòi bình đẳng cho người chuyển giới vốn chịu nhiều kỳ thị.