Người mẫu check-in khoang thương gia dù mua vé bay phổ thông

Khi sự thật về hạng vé của Oceane El Himer (Pháp) được lan truyền, nữ người mẫu bị nhiều người mỉa mai là sống ảo và có thể gây phiền hà đến hành khách khác.

Bức ảnh check-in của Oceane El Himer bị bóc mẽ sau khi một hành khách trên cùng chuyến bay từ Dubai đến Monaco hôm 23/5 nhận ra cô và chụp lại, theo Ladbible.

Khác với hình ảnh sang chảnh trong khoang thương gia mà cô đăng trên trang cá nhân, nữ người mẫu ngồi với mọi người ở khoang phổ thông, vẫn trong cùng bộ trang phục. Cô cũng được nhìn thấy không đeo khẩu trang dù tình hình dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp.

Oceane nhanh chóng tắt chế độ bình luận ở dưới bức ảnh. Ở những bài đăng tiếp theo của cô, phần lớn dân mạng đều nhắc lại vụ việc và bình luận mỉa mai, cho rằng cô có lối sống giả tạo.

Thậm chí, không ít dân mạng còn tìm lại các bức ảnh check-in khác cũng trong khoang thương gia máy bay hồi tháng 2 vừa qua và tháng 12/2020 của Oceane, đặt câu hỏi về loại vé thật sự mà cô mua.

Oceane đăng ảnh check-in ở khoang thương gia nhưng thực chất mua vé phổ thông. Ảnh: @oceanelhimer, @wassim.tv.

"Việc cô làm không phạm pháp nhưng có thể gây ảnh hưởng đến hành khách khác. Bên cạnh đó, việc lừa dối người theo dõi chỉ cho thấy rằng cô nghiện mạng xã hội, tạo ra vỏ bọc hoành tráng để câu like, tương tác mà thôi", một người nhận xét.

Trước nhiều phản ứng trên mạng xã hội, Oceane lên tiếng giải thích: "Đúng là tôi đã mua vé hạng phổ thông cho chuyến đi đó, tôi cũng không có gì phải xấu hổ cả. Tôi không phải kiểu con gái thích khoe tiền, việc tôi chụp ảnh ở khoang thương gia đã nhận được sự đồng ý".

Oceane El Himer (sinh năm 1993) là người mẫu, influencer có hơn 800.000 người theo dõi trên Instagram. Cô được biết tới khi tham gia chương trình truyền hình thực tế về tình yêu của Pháp The Princes and Princesses of Love.

Trên trang cá nhân, cô thường xuyên chia sẻ hình ảnh khoe vóc dáng quyến rũ và cuộc sống sang chảnh, thường xuyên đi du lịch.

Nữ người mẫu thường xuyên check-in ở khoang thương gia trong các chuyến đi. Ảnh: @oceanelhimer.

Việc chụp ảnh check-in trên khoang thương gia hay thậm chí là máy bay tư nhân được xem là một trong những cách thức khoe độ giàu có, sang chảnh phổ biến trên mạng xã hội.