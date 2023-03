Người mẫu bị robot cởi đồ trên sàn diễn thời trang

Show diễn Coperni gây chú ý khi để robot trình diễn cùng các người mẫu. Hình ảnh này ẩn chứa thông điệp sâu xa của thương hiệu.

Robot cởi đồ, xách túi hộ người mẫu

Trên sàn diễn của Coperni ở Paris, Pháp, người mẫu chia sẻ sân khấu với 5 robot. Coperni hợp tác với Boston Dynamics cho ra mắt buổi trình diễn thời trang đầu tiên có người máy, thay vì người mẫu, trở thành ngôi sao. Ánh đèn trên sân khấu vụt tắt, cặp mắt xanh lục của robot lóe lên trong bóng tối. Chúng hiên ngang bước lên sàn diễn, thu hút sự quan tâm của khán giả. Khoảnh khắc người mẫu và người máy gặp gỡ trên sàn runway được đánh giá thú vị, khác biệt. Robot giúp người mẫu lột bỏ lớp vải bên ngoài để trình diễn bộ đồ gợi cảm bên trong. Rianne Van Rompaey là người mẫu có những tương tác gần gũi với người máy. Khi đang trình diễn, nữ người mẫu gặp sự cố trang phục. Cô nhanh chóng sửa sang và sải bước một cách tự tin. Trong khoảnh khắc khác, các người máy tựa như trợ lý đắc lực, giúp người mẫu cầm túi xách. Chi tiết robot cùng trình diễn với người mẫu nhằm hướng đến mục tiêu truyền tải thông điệp của nhà thiết kế.

Câu chuyện ngụ ngôn hiện đại

Show diễn của Coperni lấy cảm hứng từ truyện ngắn The Wolf and The Lamb (Tạm dịch: Chó sói và bầy cừu). Arnaud Vaillant (Founder của Coperni) cho biết: "Đó là một câu chuyện hay, nói về sự cân bằng quyền lực giữa các nhóm khác nhau. Thay vì sử dụng sói và cừu, chúng tôi diễn giải câu chuyện bằng robot cùng con người". Nhà thiết kế đứng sau bộ sưu tập muốn gửi gắm thông điệp tích cực, rằng con người và công nghệ có thể "chung sống hòa thuận". Ngoài ý nghĩa sâu xa, loạt thiết kế của Coperni cũng được giới mộ điệu quan tâm. Trong bộ sưu tập, 70% trang phục được làm bằng chất liệu tái chế. Những mẫu quần áo có màu sắc trung tính kết hợp với đồ ánh bạc, lấp lánh, đính lông vũ, tạo nên một buổi trình diễn vui mắt.