Người mẫu bị chê chưa đủ gầy

Sau khi điều trị chứng rối loạn ăn uống để tăng từ size 0 lên size 4, Gantt vẫn bị chế giễu ngoại hình, trượt casting với lý do không lộ nhiều xương.

Anna Gantt - người mẫu 22 tuổi, đến từ New York, Mỹ - hiện gây chú ý với video thu hút hơn 15 triệu lượt xem kể về việc bị một giám đốc casting body shaming (chế giễu ngoại hình).

Gantt nói với In The Know: "Tôi có thể cảm thấy mặt mình đỏ bừng vì xấu hổ khi nhà sản xuất nói tôi sẽ nhận được công việc nếu giảm cân và trông 'miễn chê' hơn trước khi đến tháng 12. Họ muốn xem xương của tôi nhiều hơn. Tôi quyết định từ bỏ và trở về căn hộ của mình để ghi lại sự đau buồn".

Anna Gantt thấy cơ thể của mình gầy nhưng vẫn chưa đủ để được chấp nhận. Ảnh: Semana.

Gantt đã làm việc trong ngành công nghiệp người mẫu được 7 năm và cho biết cô chưa bao giờ trải qua sự từ chối tương tự trước đây. Cô cho rằng nó giống "cái tát vào mặt" bởi 5 năm trước, Gantt bắt đầu điều trị chứng rối loạn ăn uống.

Nữ người mẫu từng cảm thấy kiệt sức về thể chất khi chỉ ăn một bữa 400 calories mỗi ngày. Cô không làm điều này vì muốn mình nhẹ cân hơn. Thay vào đó, cô giảm cân vì sự hài lòng mình nhận được từ các khách hàng - những người khiến Gantt cảm thấy họ tự hào khi làm việc với người mẫu quá nhẹ cân.

Sau khi điều trị chứng rối loạn của mình, cô tăng 16 kg, vẻ ngoài trông có sức sống hơn. Từ người mẫu size 0, Gantt hiện mang size 4.

Gantt nói thêm về trải nghiệm này: "Đó là khoảng thời gian đen tối khi tôi mắc chứng rối loạn cơ thể và biếng ăn. Nhiều người nói tôi chỉ đáng giá khi có cân nặng chưa đến 52 kg".

Sau khi đăng tải video, Gantt nhận được nhiều lời nhắn động viên từ những người mẫu nổi tiếng. Họ nói hành động lên án của Gantt có thể giúp mọi người nhìn rõ hơn, khơi mào cho cuộc trò chuyện dẫn đến sự thay đổi.

Tess Holliday - người mẫu ngoại cỡ ủng hộ việc chấp nhận cơ thể cũng đang phục hồi sau chứng rối loạn ăn uống - nói: "Cố gắng lên. Bạn rất đẹp. Ngành công nghiệp cần thay đổi chứ không phải bạn".

Vóc dáng của Gantt sau khi điều trị chứng rối loạn ăn uống. Ảnh: Anna Gantt.

Vào năm 2017, một nghiên cứu tại Tuần lễ thời trang New York được tiến hành bởi các nhà nghiên cứu từ Đại học Harvard, Đại học Northeastern và Boston Children Hospital cho thấy hơn 62% người mẫu được phỏng vấn thừa nhận đã bị yêu cầu giảm cân hoặc thay đổi kích thước.

Ngày càng có nhiều người mẫu bắt đầu lên tiếng chống lại các tiêu chuẩn lỗi thời trong ngành thời trang. Bridget Malcolm - cựu người mẫu Victoria's Secret - đã đăng video lên trang cá nhân vào tháng 7 kể chi tiết về chấn thương cô phải chịu đựng trong những năm làm người mẫu của mình.

Khi bước sang tuổi 26, cô đã bị suy nhược thần kinh. Malcolm cũng đang phục hồi chứng rối loạn ăn uống. Cô bị người đại diện và khách hàng khuyến khích ép cân.