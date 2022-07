Người mẫu ảo giống trưởng nhóm Red Velvet

Sau khi được giới thiệu là đại sứ danh dự của Tổ chức Du lịch Hàn Quốc, Lizzie Yeo khiến nhiều người bất ngờ vì ngoại hình tương đồng với Irene (Red Velvet).

Ngày 28/7, Koreaboo đưa tin Tổ chức Du lịch Hàn Quốc, còn được gọi là KTO, giới thiệu người mẫu ảo Lizzie Yeo là đại sứ danh dự. Điểm đặc biệt ở Lizzie là ngoại hình giống với thành viên Irene của nhóm nhạc Red Velvet.

Trong video có tựa đề Travel all over Korea with Lizzie! trên kênh Youtube Imagine Your Korea, người mẫu ảo cho thấy sự tương đồng với nữ ca sĩ Irene ở một số góc mặt và biểu cảm, đặc biệt là khi cô cười.

Lizzie Yeo có ngoại hình tương đồng với trưởng nhóm Red Velvet.

Nhiều người cho rằng thiết kế của Lizzie được lấy cảm hứng từ trưởng nhóm Red Velvet. Một số người để lại bình luận trên video quảng bá của KTO: “Tôi cứ tưởng là Irene", "Có vẻ nhà sáng tạo là fan của Irene", “Đây chẳng phải là Irene sao?”.

Irene nổi tiếng với visual nổi bật, đẹp chuẩn gu người Hàn. Cô sở hữu gương mặt nhỏ nhắn, sống mũi cao, mắt 2 mí to tròn và làn da trắng sáng. Ngay từ khi ra mắt, nữ ca sĩ đã được đặt biệt danh "nữ thần thế hệ mới của nhà SM”.

Irene sở hữu visual nổi bật.

Tổ chức Du lịch Hàn Quốc cho biết Lizzie Yeo hiện 22 tuổi và là người ảo đầu tiên trở thành đại sứ danh dự cho KTO. Cô đã đi du lịch vòng quanh Hàn Quốc nhằm quảng bá cho du lịch đất nước.

Theo cộng đồng mạng, đại sứ xinh như Lizzie chắc chắn sẽ mang lại nhiều lượng truy cập cho trang web của KTO.

Trong những năm gần đây, việc sử dụng con người ảo - mô phỏng của một con người được tạo ra bởi máy tính - đã trở nên phổ biến khi công nghệ thực tế ảo ngày càng phát triển. Đặc biệt, đối với văn hóa phát trực tuyến, các VTubers (Virtual Youtubers) như Ironmouse và Gawr Gura đóng vai trò không thể thiếu.