Người mẫu Anh qua đời vì ung thư

Nick Kamen - nam người mẫu kiêm cộng sự của Madonna - đã qua đời ở tuổi 59 sau thời gian dài chiến đấu với bệnh ung thư tủy.

Ngày 5/5, CNN đưa tin Nick Kamen ra đi trong vòng tay của người nhà và bạn gái Lucinda. Người nhà của anh cho biết nam người mẫu đã trải qua nhiều đợt hóa trị, điều trị bằng tế bào gốc nhưng anh không thể vượt qua khỏi.

Boy George, một người bạn và đồng nghiệp thân thiết với nam người mẫu, đăng bức ảnh chụp chung của cả hai cùng dòng chia sẻ: "Hãy yên nghỉ nhé người đàn ông đẹp trai và ngọt ngào nhất đối với tôi, Nick Kamen!".

Nghệ sĩ John Taylor (chơi bass cho ban nhạc Duran Duran) gọi Kamen là "một trong những người đàn ông đáng yêu và dịu dàng nhất" mà anh từng gặp. Một bức ảnh cũ của họ cũng được chia sẻ trên mạng xã hội.

Trên tài khoản Twitter, nữ hoàng nhạc pop Madonna đăng hình kỷ niệm của hai người. Diva thổ lộ: "Tôi đau lòng khi hay tin. Nick, bạn luôn là người tốt bụng và chịu đựng quá nhiều điều trong cuộc sống này. Tôi hy vọng bạn sẽ hạnh phúc hơn dù ở bất cứ nơi đâu".

Nick Kamen trở thành biểu tượng quyến rũ của phái mạnh sau khi tham gia đoạn quảng cáo của thương hiệu Levi's. Ảnh: CNN.

Nick Kamen sinh năm 1962, là người mẫu, ca nhạc sĩ người Anh. Khán giả yêu thời trang biết đến Kamen khi xem video quảng cáo cho thương hiệu Levi's. Trong đoạn phim quảng cáo, anh xuất hiện với vẻ điển trai, quyến rũ, sau đó cởi chiếc quần ngắn để mang đi giặt. CNN cho biết Kamen đã góp phần giúp hãng thời trang này tăng doanh thu vượt trội.

Ở lĩnh vực âm nhạc, anh nổi tiếng với đĩa đơn Each Time you Break my Heart (1986) hợp tác với Madonna. Ca khúc này đạt vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng âm nhạc ở Anh. Bên cạnh đó, sản phẩm I Promised Myself (1990) của anh cũng được khen ngợi.