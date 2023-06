Người mẫu 28 tuổi tiệc tùng cùng Leonardo DiCaprio

Ngày 25/6 (giờ Pháp), Page Six đưa tin các tay paparazzi phát hiện Leonardo DiCaprio thưởng thức bữa tối thịnh soạn cùng người mẫu Neelam Gill, 28 tuổi, ở Rue de Rivoli, trung tâm Paris, sau ngày dài làm việc căng thẳng.

Như mọi khi, Leo ăn mặc đơn giản và đội mũ. Còn Gill chưng diện phóng khoáng với áo ba lỗ kết hợp chân váy ngắn. Trong tiệc, Leo và Gill có tương tác, trò chuyện rôm rả với nhau. "Neelam Gill luôn mỉm cười khi Leo nói chuyện", nguồn tin nói.

Cánh săn ảnh còn nhìn thấy sự xuất hiện của tài tử Tobey Maguire và các con của anh là Ruby, 16 tuổi và Otis, 14 tuổi. Normandie, cháu gái của Leo, cũng nhập tiệc.

Nhóm người nổi tiếng tụ tập đến 0h30 phút và rời khỏi nhà hàng. Nguồn tin cho hay ngôi sao Don't Look Up đang công tác kết hợp du lịch ở châu Âu. Trước đó, anh và bạn thân Maguire được nhìn thấy đeo vòng cổ đôi rời khách sạn Hôtel Costes.

Đây là lần thứ 2 Gill xuất hiện cùng tài tử Hollywood. Đầu tháng 1, cả hai ăn tối cùng mẹ của Leo, bà Irmelin Indenbirken, ở London (Anh). Họ tỏ ra né tránh khi bị paparazzi chụp ảnh.

Sinh năm 1995, Neelam Gill là người mẫu người Anh gốc Ấn Độ. Cô theo đuổi ngành thời trang từ năm 14 tuổi, đến nay đã có cơ hội làm việc cùng Burberry, Abercrombie & Fitch, chụp ảnh cho Vogue. Người mẫu cao 1,78 m, có làn da bánh mật khỏe khoắn.

Gill là một trong số nhiều chân dài gợi cảm đi chơi cùng Leo sau khi tài tử chia tay Camila Morrone vào tháng 8/2022. Trước đó, anh gặp gỡ Eden Polani, Victoria Lamas, Gigi Hadid... Trong đó, Hadid và Leo vướng tin đồn yêu nhau rồi chia tay.

