Người mẫu 27 tuổi đăng quang Hoa hậu Thái Lan 2020

"May (tên thường gọi của Natthapat) là một phụ nữ bình thường, có ước mơ và mục tiêu rõ ràng. May chỉ biết bản thân phải nỗ lực rất nhiều. Kết quả tuyệt vời hôm nay chính là nhờ sự học hỏi không ngừng của May", cô chia sẻ trên Instagram sau chung kết.