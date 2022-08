Người mẫu 23 tuổi bị dọa giết vì giống Marilyn Monroe

Leylah Dobinson bị chỉ trích giả tạo, thiếu tự trọng khi biến mình thành bản sao của cố minh tinh Marilyn Monroe.

Leylah Dobinson chia sẻ trên South West News Service rằng cô không xa lạ với những bình luận ghét bỏ trên mạng xã hội. Thậm chí, nhiều người dọa giết người mẫu 23 tuổi vì có ngoại hình giống Marilyn Monroe.

"Tôi nhiều lần bị các tài khoản ảo nhắn tin chê xấu, dọa giết. Họ chửi tôi là con người giả tạo và không có lòng tự trọng khi cố bắt chước huyền thoại điện ảnh. Tuy nhiên, tôi không bận tâm những điều đó", Dobinson chia sẻ.

Dobinson kể từ nhỏ, cô đã thích mặc đẹp và tô son đỏ. Cha mẹ Dobinson từng nói với cô rằng "con sẽ trở thành Marilyn Monroe tiếp theo". Người mẫu thừa nhận Monroe là thần tượng, song cô không cố tình trở thành bản sao của cố minh tinh.

Leylah Dobinson kể bị nhiều người dọa giết vì có ngoại hình giống Marilyn Monroe. Ảnh: New York Post.

"Tôi chỉ ngưỡng mộ vẻ đẹp tự nhiên và tính cách thu hút của cô ấy. Marilyn đã truyền cảm hứng cho tôi theo đuổi giấc mơ của mình. Những lời chỉ trích tôi là bản sao tạo cho tôi động lực hoàn thiện mình hơn. Nếu không có người thù ghét, tôi sẽ chẳng đi đến đâu cả", cô gái 23 tuổi nói.

Leylah Dobinson bắt đầu làm người mẫu năm 2019 và đến năm 2020, cô có buổi chụp hình chuyên nghiệp đầu tiên. Ngoài ra, người mẫu nước Anh còn có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội với hơn 20.000 người theo dõi tài khoản Instagram.

"Tôi nuôi dưỡng đam mê trở thành người mẫu. Sống trong ánh đèn sân khấu là ước mơ của tôi. Tôi khá tự tin và có ý chí mạnh mẽ, tôi tin mình sẽ nổi tiếng", cô bày tỏ thêm.

Marilyn Monroe là biểu tượng điện ảnh Hollywood của thập niên 1950, nổi tiếng với các phim kinh điển như Gentlemen Prefer Blondes, Some Like It Hot, The Seven Year Itch... Năm 1962, bà qua đời ở tuổi 36 khiến cả thế giới tiếc thương.

Danh tiếng và sức ảnh hưởng của Monroe đến nay vẫn còn. Sắp tới, Ana de Armas sẽ vào vai cố minh tinh trong phim tiểu sử Blonde.