Người mẫu 18 tuổi nổi bật trên thảm đỏ Liên hoan phim Venice 2021

Tiếp theo đến buổi chiếu phim The Power Of The Dog. Tác phẩm chính kịch kể về chủ trang trại tàn bạo đã phát động chiến dịch chống lại góa phụ trẻ khi cô bất ngờ kết hôn với anh trai của anh ta và đến sống trong trang trại. Minh tinh Kirsten Dunst đóng vai góa phụ.