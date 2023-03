Người mất mạng, kẻ hầu tòa vì mối tình với người phụ nữ có gia đình

Sau khi có gia đình, T. quan hệ tình cảm với 2 người đàn ông khác khiến án mạng xảy ra.

Ngày 10/3, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Lê Văn Thức (SN 1993, trú tại xã Yên Khoái, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn) về các tội Giết người và Bắt giữ người trái pháp luật.

Trong đó, đối với tội Giết người, bị cáo này bị truy tố theo các tình tiết định khung giết nhiều người và có tính chất côn đồ với mức án cao nhất lên đến tử hình.

Liên quan vụ án, Lê Tùng Lâm (SN 1995, ở phường Đồng Quang, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) bị xét xử về tội Bắt giữ người trái pháp luật. Tuy nhiên, phiên tòa phải trì hoãn do Nguyễn Thị T. (SN 1993, trú tại huyện Văn Chấn, Yên Bái) vắng mặt.

Vụ án từng gây sự chú ý rất lớn của dư luận xã hội vì hung thủ gây án manh động, liều lĩnh và nguyên nhân bắt nguồn từ mối quan hệ tay tư.

Hung thủ Lê Văn Thức tại giai đoạn điều tra của vụ án.

Theo cáo trạng, tháng 3/2019, thông qua mối quan hệ xã hội, Lê Văn Thức (đã có vợ con) nảy sinh tình cảm với T. (cũng đã có gia đình). Cả hai sau đó thuê nhà trọ sống chung ở quận Đống Đa, Hà Nội.

Đến khoảng tháng 8/2022, Thức phát hiện tình nhân quan hệ tình cảm nam nữ với người đàn ông khác tên Nguyễn Quang Th. (SN 1995, trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Từ đây, Thức và T. xảy ra mâu thuẫn. Uất ức, Thức lên kế hoạch sát hại tình địch.

Khoảng 21h ngày 15/9/2022, Thức chuẩn bị một con dao nhọn và nhờ anh rể là Nguyễn Minh Đức (SN 1983, trú tại Thái Nguyên) thuê xe taxi chở xuống Hà Nội gây án. Anh Đức sau đó liên hệ và thuê Lê Tùng Lâm chở Thức từ Thái Nguyên xuống Thủ đô.

Khuya cùng ngày, Lâm lái ôtô chở Thức đến phố Nguyễn Thị Định (Cầu Giấy, Hà Nội) thì thấy anh Th. điều khiển xe máy chở T vào một cửa hàng điện thoại di động. Chừng 20 phút sau, đôi trai gái này trở ra. Thức bảo Lâm điều khiển ôtô bám theo phía sau.

Đến đường Láng Hạ, Thức hối thúc Lâm vượt lên ép xe máy anh Th. vào lề đường. Khi đôi tình nhân ngồi trên xe máy đi chậm lại, Thức bung cửa ôtô lao xuống.

Cánh cửa ôtô của Lâm va quệt khiến xe máy anh Th. đổ ra đường. Thừa cơ hội, Thức xông tới dùng dao nhọn đâm liên tiếp 2 nhát vào vùng đầu, ngực anh Th. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sát hại tình địch xong, Thức dùng dao khống chế, ép chị T. lên ôtô của Lâm để về Thái Nguyên. Trên đường đi, Thức gọi điện cho anh rể thông báo việc đâm gục anh Th. trên phố và bắt ép T. đi Thái Nguyên.

Trên ôtô, Thức dùng dao gây thương tích cho chị T. ở tay, đồng thời ép sang Trung Quốc nhưng người phụ nữ không đồng ý.

Nhận được thông tin em vợ gây án, anh Đức một mặt khuyên bị cáo giữ bình tĩnh, không làm hại tình nhân, một mặt hẹn gặp Thức tại khu vực cầu Gia Bảy (Thái Nguyên) để nói chuyện. Ngay sau đó, anh Đức thông báo cho vợ biết, đồng thời trình báo cơ quan công an.

Hôm đó, Lâm điều khiển ôtô đi đến giữa cầu Gia Bảy thì dừng lại. Thấy anh rể và chị gái đứng đợi, Thức cầm dao, túm tóc chị T. lôi ra khỏi xe, còn Lâm phóng xe bỏ đi.

Thấy vợ chồng anh rể có ý tiếp cận mình, Thức yêu cầu không được lại gần, bằng không sẽ hạ sát chị T. Nhân cơ hội Thức sơ ý, T. vùng thoát bỏ chạy nhưng không thành. Khi giữ được người tình, Thức cầm dao đâm liên tiếp nhiều nhát dao.

Trước sự hung hãn của em rể, vợ chồng anh Đức buộc phải cho Thức đưa T. xe ôtô của mình rồi chở đi lòng vòng qua nhiều tuyến đường ở TP Thái Nguyên. Đến khoảng 6h ngày hôm sau, khi anh Đức đánh xe ôtô vào một cây xăng nạp nhiên liệu thì lực lượng công an ập tới khống chế, bắt giữ hung thủ.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định anh Nguyễn Quang Th. tử vong tại chỗ là do các vết thương ở tim và sọ não. Nguyễn Thị T. tuy may mắn thoát chết do được cấp cứu kịp thời nhưng cũng đã bị tổn hại 20% sức khỏe.

Trước khi phiên tòa sơ thẩm diễn ra, đại diện gia đình người đàn ông xấu số đề nghị các cơ quan tố tụng xử lý nghiêm Lê Văn Thức và Lê Tùng Lâm theo quy định pháp luật. Về dân sự, gia đình bị hại cho biết sẽ đưa ra yêu cầu trong quá trình xét xử vụ án.

Về phần mình, Nguyễn Thị T. đã nhận 22 triệu đồng bồi thường từ gia đình các bị cáo và có đơn đề nghị Tòa án Hà Nội xem xét, giảm nhẹ hình phạt cho Lê Văn Thức cùng Lê Tùng Lâm.

Theo thông báo của Tòa án Hà Nội, phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Lê Văn Thức và bị cáo liên quan sẽ được mở lại vào ngày 24/3.