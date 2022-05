Người mặc sexy nhất Met Gala 2022

Người gây ra nhiều thắc mắc nhất: Trong khi phần lớn khách mời quay lại những năm 1800, Kim Kardashian lại chơi trội khi diện chính chiếc váy mà Marilyn Monroe mặc trong sự kiện sinh nhật của cựu Tổng thống John F. Kennedy năm 1962. Nhiều người đặt câu hỏi vì đáng lý ra bộ trang phục phải xuất hiện trong phòng trưng bày. Bảo tàng Ripley's Believe It or Not! đã mua chiếc váy này trong phiên đấu giá vào cuối năm 2016 với giá 4,81 triệu USD . Cuối cùng, Kim giải đáp cô đã mượn chiếc váy 60 năm tuổi từ bảo tàng. Ngôi sao truyền hình thực tế phải giảm 7 kg trong ba tuần để mặc vừa trang phục của biểu tượng gợi cảm nổi tiếng nhất nước Mỹ. Ảnh: Vogue.