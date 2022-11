Người mắc đột quỵ ngày càng trẻ hóa

Các chuyên gia thông tin đột quỵ hiện nay đang là vấn đề "nóng" của thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng với xu hướng bệnh nhân ngày càng trẻ.

Các chuyên gia cảnh báo khi ngày càng nhiều người trẻ đột quỵ. Ảnh: Bigstock.

Thông tin tại Hội nghị Đột quỵ Quốc tế 2022, ngày 5/11, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn nhấn mạnh những năm gần đây, Việt Nam cũng như các nước trên thế giới đều phải đối mặt với nguy cơ bệnh tật kép, gồm các bệnh truyền nhiễm mới nổi cũng như các bệnh lưu hành và sự gia tăng của các bệnh không lây nhiễm.

Các bệnh không lây nhiễm chính có 4 nhóm gồm: Các bệnh về tim mạch (trong đó có đột quỵ, nhồi máu cơ tim, tăng huyết áp), bệnh về ung thư, bệnh hô hấp mạn tính và đái tháo đường.

Theo thông tin từ Hội Đột quỵ Thế giới 2022, mỗi năm, thế giới có hơn 12,2 triệu ca đột quỵ não mới, trong đó hơn 16% xảy ra ở người trẻ 15-49 tuổi.

Mỗi năm, thế giới cũng ghi nhận 6,5 triệu ca tử vong vì đột quỵ, hơn 6% trong số đó là người người trẻ. Đây là con số đáng báo động, vì nhóm người trẻ tuổi là lực lượng lao động chính của mỗi gia đình và xã hội.

Tại Việt Nam, hàng năm, khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ và giống như các bệnh mạn tính khác, con số này vẫn đang có chiều hướng gia tăng.

GS.TS Lê Ngọc Thành - Hiệu trưởng Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội - nhấn mạnh đột quỵ hiện nay đang là vấn đề "nóng" với xu hướng bệnh nhân đột quỵ ngày càng trẻ.

Để đảm bảo người bệnh đột quỵ được cấp cứu và điều trị tốt, họ cần được chăm sóc và điều trị chuyên sâu để phát hiện sớm và cấp cứu kịp thời, điều trị phòng ngừa biến chứng, phòng ngừa nguy cơ tái phát và phục hồi chức năng.

PGS.TS Mai Duy Tôn - Giám đốc Trung tâm đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai - cũng đã công bố kết quả sơ bộ của nghiên cứu đột quỵ đa trung tâm lớn nhất Việt Nam tại hội nghị.

Nghiên cứu này được thực hiện tại 10 trung tâm đột quỵ trên cả nước với số lượng bệnh nhân tham gia lớn nhất từ trước đến nay là 2.310 bệnh nhân.

Kết quả bước đầu cho thấy độ tuổi đột quỵ trung bình của người dân Việt Nam là 65 tuổi. Trong đó, số bệnh nhân bị đột quỵ dưới 45 tuổi chiếm 7,2% trong nghiên cứu này.

Nghiên cứu cũng cho thấy tỷ lệ nam giới Việt Nam gặp đột quỵ cao hơn 2,5 lần so với nữ, khác hoàn toàn với nước ngoài, khi nữ giới bị đột quỵ nhiều hơn.

Các bệnh nhân bị đột quỵ do nhồi máu não chiếm 76%, tỷ lệ đột quỵ do chảy máu não là 24%. Ở nhóm đột quỵ dưới 45 tuổi, tỷ lệ đột quỵ do chảy máu não có xu hướng tăng, chiếm 46%.

Cũng theo thông tin của PGS.TS Mai Duy Tôn, các yếu tố nguy cơ của bệnh đột quỵ phần lớn là tăng huyết áp. Kết quả nghiên cứu cho thấy 78% số người bị đột quỵ do tăng huyết áp.

PGS.TS Mai Duy Tôn thông tin thêm tỷ lệ bệnh nhân đột quỵ tại Việt Nam được đưa đến bệnh viện trong 6 giờ đầu mới đạt 33%. So với nước ngoài, tỷ lệ này còn rất thấp.

"Kết quả nghiên cứu sẽ giúp cho chiến lược điều trị, đầu tiên đó là vấn đề về cấp cứu chung, ngay tại các bệnh viện cũng cần rút ngắn thời gian đánh giá để làm sao có thể mang được nhiều cơ hội cho người bệnh cấp cứu đột quỵ có thể được điều trị tái tưới máu trong khoảng thời gian cửa sổ 4,5-6h. Đồng thời, chúng ta cần thay đổi lối sống để kiểm soát chỉ số huyết áp tốt nhằm ngăn ngừa bệnh đột quỵ có thể xảy ra trong tương lai", PGS.TS Mai Duy Tôn nói.