Người mắc Covid-19 phải trả tiền thuốc, vaccine khi điều trị ở viện

Thông tin được ông Nguyễn Hồng Tâm, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cung cấp tại cuộc họp báo kinh tế xã hội định kỳ chiều 8/6.

Đại diện HCDC cho biết Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 đã thống nhất chuyển Covid-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang bệnh truyền nhiễm nhóm B.

Lúc này, người bệnh không còn bắt buộc phải cách ly, điều trị mà vẫn được đi lại tự do. Ngược lại, việc điều trị bệnh, thuốc men hay chi trả chi phí y tế cho người dân sẽ không còn như cách ứng phó với bệnh truyền nhiễm nhóm A.

"Người bệnh phải thanh toán chi phí chăm sóc sức khỏe, y tế, tiêm vaccine”, ông Tâm giải thích.

Theo ông Tâm, việc hạ cấp Covid-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang nhóm B là đúng thời điểm, song các chuyên gia đánh giá Covid-19 vẫn là dịch bệnh có tính đặc thù, còn nhiều vấn đề cần đợi Bộ Y tế chính thức hướng dẫn.

“Việc đeo khẩu trang giờ đây không còn bị bắt buộc, nhưng người dân nên đeo khẩu trang khi đến nơi đông người và duy trì thói quen rửa tay. Đây vẫn là giải pháp quan trọng để phòng các bệnh lây truyền qua đường tiếp xúc, hô hấp”, ông Tâm đưa ra lời khuyên.

Nhóm A gồm các bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm có khả năng lây truyền rất nhanh, phát tán rộng và tỷ lệ tử vong cao hoặc chưa rõ tác nhân gây bệnh. Nhóm B gồm các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm có khả năng lây truyền nhanh và có thể gây tử vong.

Theo Bộ Y tế, Covid-19 không còn đáp ứng các tiêu chí dịch bệnh truyền nhiễm nhóm A và đề xuất điều chỉnh bệnh sang nhóm B bởi số ca mắc tại Việt Nam giảm 8,5 lần so với 2021; giảm 48 lần so với 2022. Từ đầu năm đến ngày 29/5, nước ta ghi nhận 85.493 ca mắc, trung bình hàng tháng ghi nhận 17.000 ca.

Bên cạnh đó, tỷ lệ tử vong do Covid-19 trong 5 tháng đầu năm giảm còn 0,02% so với tỷ lệ tử vong năm 2021 là 1,86%, năm 2022 là 0,1%. Tác nhân gây bệnh được xác định là do virus SARS-CoV-2.