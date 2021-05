Người mắc Covid-19 ở Thanh Hóa rời Bắc Giang khi nào?

Theo Ban Quản lý các khu công nghiệp Bắc Giang, nam công nhân này về quê trước khi tỉnh tạm dừng hoạt động các khu công nghiệp và thực hiện việc kiểm soát công nhân.

Sáng 20/5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Thanh Hóa cho biết địa phương vừa ghi nhận bệnh nhân mắc Covid-19 là B.V.N. (nam, 27 tuổi, quê xã Minh Sơn, huyện Ngọc Lặc).

Anh N. làm việc tại Công ty Crystal Martin, khu công nghiệp Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Ngày 17/5, anh này và vợ đi xe máy về Bắc Ninh, sau đó bắt taxi về Thanh Hóa. Theo điều tra dịch tễ, trước đó, người đàn ông này có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Khi về đến Thanh Hóa, anh N. được phát hiện mắc Covid-19.

Trao đổi với Zing về trường hợp này, ông Nguyễn Xuân Ngọc, Phó trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang, cho biết anh N. di chuyển sang tỉnh khác vào ngày 17/5, trong khi công văn yêu cầu tạm dừng hoạt động các khu công nghiệp và kiểm soát công nhân ra vào đêm đó, có hiệu lực từ 0h ngày 18/5.

Như vậy, thời điểm anh N. rời khỏi địa phương, huyện Việt Yên chưa cách ly xã hội. Hôm đó, công văn giám sát lao động ở khu công nghiệp cũng chưa có hiệu lực.

Theo ông Ngọc, hiện nay, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang đã tuyên truyền cho người lao động yên tâm ở lại địa phương, đồng thời lập chốt kiểm soát ở cổng các khu công nghiệp trên địa bàn huyện Việt Yên.

Lực lượng y tế lấy mẫu xét nghiệm cho các công nhân tại Công ty Hosiden Việt Nam (KCN Quang Châu, huyện Việt Yên). Ảnh: X.N.

Để hoạt động trao đổi hàng hóa được diễn ra, tỉnh Bắc Giang đã tạo điều kiện để một số lao động đến trực và xử lý việc xuất hàng, nguyên vật liệu ở bên trong các nhà máy. Những người này phải đăng ký với Ban Quản lý các khu công nghiệp, đồng thời có kết quả âm tính với SARS-CoV-2 và thực hiện nghiêm quy định về phòng dịch khi ở trong công ty như giữ khoảng cách, đeo khẩu trang...

"Do các doanh nghiệp đều sản xuất và hoạt động theo chuỗi nên tỉnh vẫn tạo điều kiện cho phương tiện vận tải ra vào nhận hàng. Công ty dừng sản xuất nhưng hoạt động trao đổi hàng hóa vẫn diễn ra", ông Ngọc nói.

Theo lãnh đạo Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang, các doanh nghiệp trong diện bị phong tỏa gặp nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất và ảnh hưởng đến các đơn hàng.

Do đó, tỉnh Bắc Giang đã thành lập đoàn công tác đi đánh giá nguy cơ cũng như độ an toàn của các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp. Việc đánh giá phải hoàn thiện xong trong ngày 23-24/5. Trên cơ sở đánh giá mức độ an toàn, tổ công tác sẽ tham mưu cho UBND tỉnh xem xét việc hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn.

Tỉnh Bắc Giang hiện có 6 khu công nghiệp nhưng 4 khu đã dừng hoạt động theo chỉ đạo của UBND tỉnh là: Đình Trám, Quang Châu, Vân Trung và Song Khê - Nội Hoàng. Một khu đang hoàn thiện thủ tục về giải phóng mặt bằng nên chưa có doanh nghiệp hoạt động.

Còn lại, khu công nghiệp Hòa Phú cũng mới đi vào sản xuất nên số lượng công nhân còn ít. Theo đăng ký, khu này có 517 lao động nhưng qua kiểm tra sáng 20/5, chỉ có 175 lao động đang làm việc tại đây.