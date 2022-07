Người mà The Rock muốn đóng phim cùng

"DC League of Super-Pets" là dự án điện ảnh thứ năm mà cặp bài trùng Hollywood The Rock - Kevin Hart kết hợp cùng nhau.

Theo Cinema Blend, Dwayne “The Rock” Johnson và Kevin Hart là bộ đôi không thể thiếu trong phim Hollywood. Hai ngôi sao điện ảnh đã chứng minh được việc miễn họ hợp tác là thành công, tiêu biểu có Central Intelligence và loạt phim Jumanji.

Sau Jumanji: The Next Level, Central Intelligence và phần ngoại truyện của Fast & Furious là Hobbs and Shaw, sắp tới họ hợp tác trong bộ phim hài DC League of Super-Pets. Đây chính là tác phẩm thứ năm đánh dấu sự hợp tác của bộ đôi hài hước The Rock và Kevin Hart.

The Rock và Kevin Hart là cặp bài trùng của Hollywood.

Trong cuộc phỏng vấn của Entertainment Tonight, Kevin Hart nói họ xem nhau như bạn thân từ ngoài đời đến trong phim nên dễ dàng có những màn phối hợp ăn ý.

"Thành thật mà nói chúng tôi là bạn thân nhất của nhau, có mối quan hệ tuyệt vời từ màn ảnh đến ngoài màn hình. Chúng tôi rất hòa hợp và luôn tìm cách để sáng tạo", sao phim Fatherhood nói.

Cinema Blend cho rằng The Rock và Kevin Hart có những màn hợp tác ăn ý đến nỗi nhiều ngôi sao Hollywood phải ngưỡng mộ. Đó là lý do họ luôn tạo cảm giác chân thực và vui nhộn trên phim, đồng thời tạo ra doanh thu phòng vé khổng lồ.

Tạo hình của The Rock và Kevin Hart trong Jumanji.

Với bộ phim DC League of Super-Pets sắp ra rạp, câu hỏi đặt ra là liệu người xem có bị trùng lịch tác phẩm Jumanji tiếp theo hay không. Hiram Garcia, đối tác sản xuất của The Rock nói rằng dự án hiện tại của hai ngôi sao đã hoàn thiện, phần tiếp theo của Jumanji: The Next Level vừa khởi động.

The Rock hiện tại là ngôi sao quen mặt của phòng vé. Sắp tới, nam diễn viên đóng vai siêu anh hùng đầu tiên trong sự nghiệp với Black Adam.

Black Adam do Jaume Collet-Serra đạo diễn từ kịch bản của Adam Sztykiel, Rory Haines và Sohrab Noshirvani. Phim có sự góp mặt của Dwayne “The Rock” Johnson, Sarah Shahi và Pierce Brosnan trong các vai chính. Trong phim, sau gần 5.000 năm được ban cho sức mạnh toàn năng của các vị thần Ai Cập và chịu cảnh giam cầm, Black Adam đã được tự do khỏi ngục tù dưới lòng đất. Giờ đây, gã đã sẵn sàng áp đặt thứ “công lý” của riêng mình lên thế giới hiện đại.