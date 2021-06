Người lao động phơi mình trên nền đường nóng hơn 50 độ C

Ngay từ đầu giờ sáng, thời tiết bắt đầu oi nóng. Nắng nóng gay gắt xuất hiện tại nhiều địa phương của tỉnh Quảng Ninh như Đông Triều (40 độ C), Uông Bí (39 độ C), Hạ Long, Cẩm Phả, Móng Cái (36-38 độ C).