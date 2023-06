Người làm công trộm tài sản của chủ

Lợi dụng sơ hở của chủ, Nguyễn Văn Sang (31 tuổi, ở tỉnh An Giang) đã lấy trộm xe máy cùng 5 điện thoại di động, tổng tài sản trị giá 100 triệu đồng.

Ngày 20/6, cơ quan CSĐT Công an thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang, đã tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Sang (31 tuổi, ở huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo kết quả điều tra, ngày 17/6, Công an xã Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu, tiếp nhận tin báo của ông Nguyễn Văn Chia (51 tuổi). Ông Chia cho biết nhà bị kẻ gian trộm xe máy cùng 5 điện thoại di động các loại. Tổng tài sản bị mất trộm khoảng 100 triệu đồng.

Sang tại cơ quan Công an. Ảnh: Nghiêm Túc

Công an xã Vĩnh Xương phối hợp lực lượng Cảnh sát hình sự điều tra. Qua công tác trích xuất camera an ninh và bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã phát hiện Sang có dấu hiệu nghi vấn.

Tại cơ quan công an, Sang luôn quanh co chối tội. Với những chứng cứ cảnh sát đã thu thập, Sang sau đó thừa hành vi phạm tội.

Sang là người làm công cho ông Chia. Sang do túng thiếu trong vấn đề tiêu xài cá nhân, chiều 17/6, đã lấy trộm số tài sản nói trên.