Người lạ vào chung cư TP.HCM trộm đồ ở hòm thư

Một người đàn ông vào khu vực hòm thư tòa nhà Landmark Plus, chung cư Vinhomes Central Park (quận Bình Thạnh) trộm nhiều đồ của cư dân.

Trao đổi với Zing, đại diện Ban quản trị tòa nhà Landmark Plus, chung cư Vinhomes Central Park cho hay lần gần nhất vào khuya ngày 9/2, Ban quản trị kiểm tra camera thì phát hiện kẻ gian lẻn vào khu vực hòm thư trộm nhiều món hàng của cư dân. Người này còn bắt ghế lấy đồ đạc ở trên cao và sau đó cho vào ba lô rồi ra ngoài.

Người lạ vào khu vực hòm thư của tòa nhà Landmark Plus, chung cư Vinhomes Central Park trộm đồ. Ảnh: Camera ghi lại.

"Đã nhiều lần chúng tôi nhận được tin báo cư dân mất đồ đạc nhưng cứ tưởng mọi người cầm nhầm đồ. Đến nay thì mới biết được người lạ vào chung cư lấy trộm. Họ thường ăn mặc lịch sự, mang khẩu trang kín mít", đại diện Ban quản trị tòa nhà Landmark Plus nói.

Được biết, đây không phải là lần đầu tiên tòa nhà Landmark Plus phát hiện người lạ vào ăn trộm. Việc này diễn ra rầm rộ từ sau thời gian giãn cách xã hội.

Trong giãn cách, tòa nhà có một bàn nhận hàng hóa, hàng khi giao đến phải đặt tại đây để sát khuẩn, giữ khoảng cách. Khi "bình thường mới", nhiều cư dân vẫn giữ thói quen đặt hàng rồi nhờ người để ở hòm thư. Mọi người thường không khóa hòm thư để shipper có thể giao thư từ, tài liệu, hàng hóa khi họ không có mặt ở chung cư. Tận dụng sơ sở này, kẻ gian giả dạng cư dân vào lấy đồ.

Hiện tòa nhà Landmark Plus đã lắp thêm camera, dán cảnh báo, thông tin với lễ tân, an ninh kiểm tra kỹ người lạ vào chung cư. Ban quản trị cũng kêu gọi những ai mất đồ có thể trình báo lên công an khu vực để được xử lý và không để những đồ vật giá trị ở hòm thư.

Tình trạng lấy cắp đồ xảy ra thường xuyên thời gian gần đây tại các chung cư ở TP.HCM.

Mới đây, cư dân tại chung cư The Tresor (quận 4) phản ánh bị mất chiếc tivi treo trên tường nhà. Trích xuất camera cho thấy có 2 người nam mang tivi từ căn hộ xuống tầng hầm bằng thang máy. Ở tầng hầm có 1 người nữ chờ sẵn rồi sau đó cả nhóm rời đi.

Đầu tháng 1, cũng có một nam thanh niên giả danh shipper vào chung cư Vinhomes Golden River (quận 1) trộm đồ ở bàn giao nhận, bị bảo vệ phát hiện và bàn giao cho công an. Người này khai tên là H.L.T.T. (32 tuổi, ngụ tỉnh Long An). T. giả dạng làm shipper tới khu vực giao hàng của chung cư Vinhomes Golden River rồi lén lấy hàng bỏ vào giỏ của mình.